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「門縫詭見一雙腳」兒鎖房內2個月飄屍臭　母破門竟驚見乾屍

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▲▼新莊一名男子在屋內死亡近2個月成乾屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲兒關房內2個月飄出陣陣屍臭，母親進門竟驚見乾屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新莊63歲吳姓男子性情孤僻，平時反鎖房門、足不出戶，不料9日卻被發現陳屍在房間床上，而遺體已成乾屍。83歲老母親透露，家中先前傳出陣陣異味，還以為是老鼠或動物的屍臭，直到近日發現味道是從兒子房內傳出，先前又曾從門縫下看到一雙腳，一動也不動、姿勢詭異，內心有不好的預感，才趕緊報案破門。

警消9日中午接獲報案，趕到豐年街巷內一棟公寓3樓，協助破門，沒想到進入房間後，竟發現一具男性乾屍，明顯死亡多時。鑑識小組到場採證後，初步排除外力因素，也未在現場找到藥袋、酒瓶或遺書，懷疑是因病暴斃，但確切死因仍待相驗釐清。

根據警方調查，吳男未婚，平時靠打零工維生，與母親同住一屋簷下，但因為生性孤僻，總是躲在房間內，不僅在房門口張貼紙條，嚴禁家人進房，還會對前來敲門的家人大發雷霆，所以過去母子都是隔著門對話、互動，吳母也不太會去開兒子的房門。

警方表示，吳男的哥哥就住在樓上，最近發現都沒看到人，曾前往吳男住處房間探視，但只在門縫看到弟弟的一雙腳。沒想到吳母6月初最後一次看到吳男，母子零互動近2個月，敲門也未獲回應，竟自此天人永隔，讓她老淚縱橫，悲慟不已。

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關鍵字：新莊,乾屍,母子

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