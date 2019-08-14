40度高溫曝曬！　柴犬遭丟棄「4腳掌全砍斷」...躺路邊慘死成乾屍

▲狗狗已被丟棄多日。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

重慶沙坪壩區有市民在12日當天發現一隻柴犬躺在路邊，不僅四肢腳掌全被砍斷，而且已在高溫下曝曬多日，不幸慘死，成為一具乾屍。事後，義工們決定向警方求助，希望能調閱附近監視器尋找兇手。

綜合陸媒報導，柴犬在被人發現時，四肢已被砍斷，並且丟棄在路邊曝曬，僅剩一絲氣息。由於大量出血，加上40度高溫曝曬，等到義工趕現場時，狗狗已不幸死亡。目擊者表示，狗狗的四肢被切斷的傷口很平整，一眼就能看出，肯定是一刀切下去的。

▲柴犬當時曝曬在40度高溫之下。（圖／翻攝梨視頻，下同）

救援義工羅女士表示，「當時目擊者拍下影片時可看見，狗狗原本還活著，但等到我們聯繫寵物醫院，並且趕到現場後，牠就已經死去多時了。」事後，義工們原本報警救助，希望能調閱到附近的監視器來找出兇手，但因為狗狗被丟棄的位置在一個彎道旁邊，那條公路上剛好沒有監視器，所以目前仍沒有任何新進展。

▲狗狗的四肢腳踝以下都被切斷。

義工表示，目前只得知這條隻柴犬的脖子上有項圈，應該是曾被飼養的寵物狗，「我們之後將繼續動員周圍的人，去尋找相關證據，並且透過懸賞來追兇。」

該影片近日在網路上瘋傳，網友紛紛撻伐，「不愛請別傷害可以嗎？」、「希望施暴者自己也經歷一下這種感受！你是人嗎？」、「虐殺動物的人往往都是心理變態」、「好難過」、「會有報應的」、「好可憐的小狗狗」、「怎麼做得出這種事？」。

►點此看影片