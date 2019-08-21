台知名律師「爪襲日本妙齡OL」被關71天　身分曝光！受陳致中倚重

▲台灣律師去年旅日偷摸妙齡女被關71天。示意圖非當事人。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣一名知名吳姓律師，去年旅日時驚爆「電車身爪妙齡OL」，結果被日本當局關71天才獲釋。如今這位律師的身分不斷被起底，傳出不僅跟民進黨多位重量級人士友好外，也深受前總統陳水扁之子、議員陳致中倚重。

根據《周刊王》報導，這位律師事發期間恰逢蘇啟誠調任我駐大阪辦事處處長，有駐外人員透露，事發後駐日代表謝長廷馬上下令「滿足當事人所有需求，盡全力幫助」等，他們還在當地找了一名女律師協助。但吳姓律師唯一的要求就只有「別讓這件事傳回台灣，別讓家人、媒體知道」，外交部因此協助向吳姓律師家人說「他不小心拿到假鈔，被日本司法單位懷疑涉洗錢，但只要留下來好好配合調查就沒事」。

根據了解，吳姓律師在南部地區頗具盛名，執業至今已經19年。黨政關係良好的他，早在謝長廷擔任高雄市長時期，就獲聘為高雄市府法律顧問，也與林岱樺等立委交好。扁系的前市議員鄭新助更與吳交情匪淺，且阿扁之子、現高雄市議員陳致中也相當倚重這位叔伯輩律師。

對此吳性律師事務所員工代為表示「可能沒時間回覆」，並且拒絕留下吳姓律師手機號碼。外交部則表示：「對於國人在海外犯罪或遭遇急難，駐外單位基於職責，均會一視同仁給予關懷及詢問是否聘雇律師等協助」、「本案當事人於案發後或因顧及親屬觀感與個人名譽未對外說明，至於後續司法調查與判決結果，並非外交部所能掌控，且因事涉個資，外交部不予評論。」