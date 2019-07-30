台灣知名律師對日本OL伸狼爪「摸美腿數分鐘」　身分曝光！震撼司法界

▲我國一名吳姓律師去年在日本姬路車站月台遭逮，以涉及電車痴漢案（性騷擾）拘留。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名台灣吳姓男子去年6月15日赴日本旅行，竟在搭JR神戶線列車時伸狼爪，遭控是電車痴漢（火車上性騷擾），涉嫌對鄰座一位23歲長腿辣妹伸出狼爪，連續摸了這名年輕美女的大腿數次，時間長達好幾分鐘，列車抵達姬路站時，吳男遭警方以現行犯身分逮捕並拘留十多日，如今這名嫌犯身分曝光，吳姓男子竟是台灣一位頗具知名度的律師，法界在得知這項訊息的人都大感震撼。

這件電車痴漢案去年發生時，曾鬧上神戶當地媒體，當時吳姓男子被日本警方拘留後，因事證明確，被害的23歲日本辣妹也指證歷歷，最後雙方和解結案，全案並未起訴至裁判所（法院）審理，吳姓律師也低調回到台灣，原以為船過水無痕，但最近當地又發生一件電車痴漢案，當地媒體界無意間發現這件案子涉案人竟是台灣的律師，此案才又被重提。

本刊調查，這起電車痴漢案，刊登在去年6月15日的報紙《神戶新聞》，當時的新聞標題是「 電車で女性の太もも数分間触り続ける，旅行中の台湾籍男逮捕 」，意思是指「台灣男子赴日旅行，在列車內摸女子大腿好幾分鐘後遭逮」。

報導內容提及， 兵庫県警姫路署15日依《県迷惑防止条例》逮補了一名來自台灣的男性家庭教師，這名男子涉及在上午11時20分鐘左右，在JR神戶線西明石站到姬路的途中，在列車行進間，對一名23歲的上班族女子摸大腿，因此被列為嫌疑犯逮捕。

當地媒體人士指出，當時這名台灣籍的嫌犯向警方自稱是「家庭教師」，媒體也就依據警方提供的資料進行報導，不料最近卻傳出這名嫌犯竟是一名台灣的知名律師，因此都大感意外。

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