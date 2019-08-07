搭客運驚遇癡漢襲胸　女網紅「忍住噁意」…裝睡逮現行犯

圖文／鏡週刊



韓國網紅KKONGJI兩天前在自己Youtube頻道上傳她乘坐客運被襲胸的恐佈經驗，她表示沒買到連號座位，與朋友分開坐，坐在走道位的她沉沉睡去，卻因為胸部被摸的觸感驚醒，心慌的她選擇繼續裝睡，果然對方再度伸出鹹豬手，被她逮個正著，客運司機也開到有警局的休息站，讓她們將壞蛋交給警察處理。

KKONGJI說當她發現右胸被摸，強作鎮定裝自然醒來地觀察鄰座男子，果然對方也故意挪動身體與手臂裝作沒事。她忍著難受又羞恥的心情決定再度裝睡，過了15分鐘左右，果然對方裝作車子轉彎的重力作用，先貼在她身上，接著手指頭又摸上了她的胸，KKONGJI立刻睜開眼睛，抓住他的手說：「你以為我睡著了嗎？」對方嚇了一大跳，驚訝地反問：「妳說什麼？」

見男子死不認帳，KKONGJI硬起來地要對方道歉，「不然我就大聲喊了喔！」於是該男子才道歉。KKONGJI拿起手機準備報案時，該男子還作勢要搶她手機，阻止她報警，KKONGJI的朋友拿出手機趕緊錄音存證，才讓對方認真道歉。而後來客運讓他們在休息站下車，KKONGJI勇敢與襲胸男面對面對話，對方緊張地直說自己瘋了，「我以為妳睡著了！」「我真是瘋了，我從來沒這樣」。

整起事件最後到警察局做筆錄，KKONGJI說：「不管我是否打扮得很漂亮，穿得很暴露，這些都不是重點，難道女生睡了就可以偷偷摸她的身體嗎？女生也需要一個人能安心搭乘客運的權利。」她表示直到事件過了幾天，心裡揮之不去的作噁與不快的情緒都沒有消退，連睡覺也成了問題，「我絕對不會和解，希望對方被處以最高刑罰，希望藉由我這次的經驗，讓大家重視性騷擾這個議題。」

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