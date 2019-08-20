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豪雨不斷百香果滿地落菓損逾6成！　埔里農民苦不堪言！

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▲南投豪雨不斷，埔里大坪頂百香果掉落滿地，農損逾6成。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投豪雨不斷，埔里大坪頂百香果掉落滿地，農損逾6成。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投連日降下豪雨，全國面積、產量第一的埔里鎮大坪頂百香果損失慘重，農損恐逾6成，農委會主委陳吉仲、立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城等人20日前往大坪頂勘災，只見百香果滿地落果，並開始腐爛，零零落落的百香果懸在樹上，農民個個苦不堪言。

埔里氣候適合百香果生長，產量占全台7成，其中多產於大坪頂地區，是國內百香果栽種最密集的地方，但受連日豪雨影響導致落果不斷，合成里長陳信順表示，百香果種植面積大約460甲，光是這次雨災受損的面積就高達350甲，災情相當嚴重。

蔡培慧接受農民陳情，20日下午與陳吉仲前往大坪頂了解災情，果園滿地都是因雨掉落的百香果，還留在枝頭的果實也因晴、雨交替，導致疫病逐漸擴散，有些果園甚至全軍覆沒，現場50多位果農因資材、肥料、人力心力全都付之一匱，表情十分凝重。

▲立委蔡培慧與農委會主委陳吉仲前往現場勘災。

▲▼立委蔡培慧（紅衣）與農委會主委陳吉仲（戴帽者）前往現場勘災。

▲立委蔡培慧與農委會主委陳吉仲前往現場勘災。

陳吉仲當場承諾，因連日豪雨造成農損，「今晚就會公告南投縣埔里百香果符合天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃可申請7萬5千元的現金救助，盼減輕農民的損失，請農民在公告10天內至鎮公所申報補助。為了加速恢復地利，也會提供有機質肥料每公頃1萬2千元補助」。

蔡培慧進一步要求，考量年紀較長的農民體力負荷有限，拜託農改場派人力協助清園，農委會及農改場當場應允「下週二農改場就會啟動人力協助技術輔導與災後重建，加速協助農友恢復耕作」，陳吉仲也說，日後也會協助維持價格水準，鼓勵國營事業及社團採購埔里的百香果。

此外，針對公所承租的四甲台糖土地，農委會承諾將會補助建置冷鏈、包裝集貨及百香果食品加工設備等設施，並結合生態設立公園遊憩場所，配合百香果節等活動，讓大坪頂成為遊客來訪的休閒娛樂中心。
 

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關鍵字：南投,埔里,百香果

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