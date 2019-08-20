南投11/15起分批接種流感疫苗　國小至高中生及醫護人員優先

▲南投縣11月15日起分批接種流感疫苗。（圖／資料照片）

記者白珈陽／南投報導

南投縣2019年共採購13萬7000劑四價流感疫苗，達全縣人口涵蓋率27.6%，配合中央政策及疫苗廠供貨時程，流感疫苗接種對象將採分批接種；11月15日起，國小至高中學生及醫事人員；12月8日起，65歲以上長者及學齡前幼兒；2020年1月1日起，其他公費對象，如機構對象、防疫人員、禽畜相關人員及幼托人員等。

縣府衛生局呼籲，流感一年四季均有病例發生，但以秋、冬季較容易發生流行，流行高峰期多自12月至隔年1、2月份，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。

衛生局提醒，65歲以上老人及幼兒屬流感高風險族群，為降低感染流感併發重症的可能，如家中有65歲以後從未接種過PPV23的75歲以上長者，及5歲以下未完成PCV13接種的幼童，可攜帶身分證或兒童健康手冊及健保IC卡，到縣內衛生所或合約醫院診所接種疫苗。

今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，公費流感疫苗得標廠商反映，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國皆受影響。

在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，由高傳播族群優先接種，接種順序為學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒、其他公費對象。依據目前廠商提供最新供貨時程及數量推估，公費流感疫苗開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打。

民眾如有相關需求、疑問，可洽縣內衛生所或合約院所，或上疾病管制署全球資訊網查詢，撥打免費防疫專線1922、0800-001922洽詢。