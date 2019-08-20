狂風吹來…150張充氣床墊「滿天飛」超整齊翻轉　網喊：在比奧運

▲床墊被風吹跑。（圖／翻攝自YouTube／Robb Manes）



記者張方瑀／綜合報導

美國非常流行戶外電影院的活動，許多民眾會帶著野餐墊，在草地上席地而坐，享受微風與劇情。科羅拉多州丹佛市（Denver）18日也舉辦了「床上電影院」活動，主辦單位在草皮上擺上充氣床墊，讓民眾可以舒服地躺著看電影，結果本該輕鬆浪漫的場合，卻被一陣「狂風」打亂，現場150個床墊被吹得到處亂飛，不僅擋在馬路上，還把想攔截的民眾直接撞倒，這段畫面也在網路上瘋傳。

丹佛公園（Denver park）18日晚間舉辦了一場「床上電影院」（Bed Cinema）活動，以「星空下的電影之夜」為主題，在公園草地擺上超過150個充氣床墊，觀眾可以選擇單人或雙人床，現場也提供免費的爆米花與披薩，門票很快就銷售一空。結果活動當天，主辦單位正在布置會場時，突然颳起了大風，這些還沒固定的床墊，全部都被吹走。

從當地居民馬內斯（Robb Manes）拍下的畫面可以看到，這些巨大的床墊不停地在路上翻滾，有的在草皮、有的在馬路上，導致附近交通一度中斷。影片中整齊劃一的不斷往前翻滾。有人試圖阻止這些床墊「前進」，卻直接被撞飛壓到在地，還有繼張直接滾到游泳池裡。

這段影片瀏覽次數已超過16萬，網友紛紛留言表示，「2019年第一屆國際床墊奧運」、「它們像是要集體入侵某個地方」、「快跑阿～」、「看來床墊也厭倦工作了」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

