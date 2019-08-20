台鐵奧客狂譙站務員遭拒載　鐵警：鐵路運送規則可單方解除合約

記者邱中岳／台北報導

屏東1名單車男在潮州站搭火車時，因不滿站務員引導他當場惱羞成怒，直接在月台上暴走，副站長趕抵現場排除，但對方仍對月台引導員怒嗆「你那種水準不用來服務我」，甚至強行上車，讓他當場決定「解除運送契約」，直接霸氣拒載。

該名自稱是老師的男子，17日牽著單車在火車站準備搭車，但卻不爽對方引導指定車廂，現場對站務員咆哮，而邱姓副站長則出面緩頰但仍遭奧客怒嗆「你那種水準不用來服務我，反而只會來惹怒我！」

▲單車男遭台鐵解除運送契約，態度軟化但仍遭拒載怒斥副站長沒人性。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

邱姓副站長無奈只能出言提醒「你再鬧我就不讓你搭車喔，他是在幫你服務」，結果男子不僅揚言報警，還反問「誰在鬧？」邱副站長隨即用台鐵運送契約第四條第一項第一款，當場拒絕載客，「我現在不讓你搭了，現在解除契約」。

對方當場傻眼，但還是激動怒嗆最後甚至作勢要動手打人，造成該列車誤點影響旅客權益，但最後潮州派出所警員到場也將對方勸離，對方也悻悻然地牽著腳踏車離開火車站。

▲單車男不斷狂罵且拒絕下車。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

鐵警局指出，因為鐵路運送規則是法規命令，且是屬於私契約性質，所以可以單方面解除與對方的合約，另外除非有違法社會秩序，才會由警方介入處理。

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