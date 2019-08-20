　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鐵奧客狂譙站務員遭拒載　鐵警：鐵路運送規則可單方解除合約

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

屏東1名單車男在潮州站搭火車時，因不滿站務員引導他當場惱羞成怒，直接在月台上暴走，副站長趕抵現場排除，但對方仍對月台引導員怒嗆「你那種水準不用來服務我」，甚至強行上車，讓他當場決定「解除運送契約」，直接霸氣拒載。

該名自稱是老師的男子，17日牽著單車在火車站準備搭車，但卻不爽對方引導指定車廂，現場對站務員咆哮，而邱姓副站長則出面緩頰但仍遭奧客怒嗆「你那種水準不用來服務我，反而只會來惹怒我！」

▲▼台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

▲單車男遭台鐵解除運送契約，態度軟化但仍遭拒載怒斥副站長沒人性。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

邱姓副站長無奈只能出言提醒「你再鬧我就不讓你搭車喔，他是在幫你服務」，結果男子不僅揚言報警，還反問「誰在鬧？」邱副站長隨即用台鐵運送契約第四條第一項第一款，當場拒絕載客，「我現在不讓你搭了，現在解除契約」。

對方當場傻眼，但還是激動怒嗆最後甚至作勢要動手打人，造成該列車誤點影響旅客權益，但最後潮州派出所警員到場也將對方勸離，對方也悻悻然地牽著腳踏車離開火車站。

▲▼台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

▲單車男不斷狂罵且拒絕下車。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff）

鐵警局指出，因為鐵路運送規則是法規命令，且是屬於私契約性質，所以可以單方面解除與對方的合約，另外除非有違法社會秩序，才會由警方介入處理。

【相關新聞】

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場「解約」霸氣拒載　影片曝光萬人叫好

ET快訊
錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女轉正面…全場
北京首鋼300萬美元搶林書豪　CBA外援歷史最高薪價碼
桃園少女鎖透天厝..他3年前就知道「在隱忍」！狠繼父1、3樓
上女廁偷聽門外恩愛聲！女生「這特徵」好熟悉…1句對話讓他心碎

關鍵字：單車,引導員,運送契約

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸出袋袋紅色濃液…里長號召上百警民響應！捐血救命

透天厝大火！上校兄躲浴室「塑膠門熱熔變形」濃煙奪命…弟痛哭自責

可惡！機車溜狗「拖行百米凌虐慘死」　狠男被起訴

台鐵奧客狂譙站務員遭拒載　鐵警：鐵路運送規則可單方解除合約

萵苣姑娘遭囚3年！從縫隙看世界...獲救「不怪繼父」　反怨生母管教方式

台鐵霸氣拒載「教授」網叫好　潮州站「沒警察進駐」引關注

農曆7月燒紙錢！金爐突傳「轟」一聲...高雄男秒滿臉血　右眼球慘失明

萵苣姑娘鎖透天厝3年！狠繼父「1、3樓上鎖」窗封死　他3年前就知道：在隱忍

「這科技」超厲害！文山區多路段交通事故大降　最多減少逾5成

背不出手機號碼！狠姨丈虐死5歲女童　判刑17年定讞

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

吸出袋袋紅色濃液…里長號召上百警民響應！捐血救命

透天厝大火！上校兄躲浴室「塑膠門熱熔變形」濃煙奪命…弟痛哭自責

可惡！機車溜狗「拖行百米凌虐慘死」　狠男被起訴

台鐵奧客狂譙站務員遭拒載　鐵警：鐵路運送規則可單方解除合約

萵苣姑娘遭囚3年！從縫隙看世界...獲救「不怪繼父」　反怨生母管教方式

台鐵霸氣拒載「教授」網叫好　潮州站「沒警察進駐」引關注

農曆7月燒紙錢！金爐突傳「轟」一聲...高雄男秒滿臉血　右眼球慘失明

萵苣姑娘鎖透天厝3年！狠繼父「1、3樓上鎖」窗封死　他3年前就知道：在隱忍

「這科技」超厲害！文山區多路段交通事故大降　最多減少逾5成

背不出手機號碼！狠姨丈虐死5歲女童　判刑17年定讞

盼張善政扮演郭韓橋樑　陳宜民：黨內很團結　王金平早被邊緣化

中職／李茲首度對決亞力克　運彩看好桃猿勝統一

吸出袋袋紅色濃液…里長號召上百警民響應！捐血救命

透天厝大火！上校兄躲浴室「塑膠門熱熔變形」濃煙奪命…弟痛哭自責

金閃閃「皇帝床罩」一掛上氣勢狂噴！　網看一眼秒歪樓：這駕崩吧...

一起來懶人露營！苗栗2個「森林風」豪華露營地　免裝備選好日期就能出發

快訊／韓國瑜狂喊「被監控」 蔡陣營嗆：愈扯愈亂轉移焦點

貿易戰邊談邊打！台股樂觀情緒小跌　風險偏好卻逆勢上升

朝訪美行又踏前一步！AIT處長南下高雄　韓國瑜證實雙方有聚會

人氣實況主Uzra被酸學歷差　大魚竟靠「胸」騙網友

社會熱門新聞

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活..

朋友突叫「岳父」！他一問才知小..

「最強外流影片」喊+1　人夫手..

高雄街頭驚見「2公尺長」巨蟒！..

桃園少女被軟禁3年…1招得救「..

機車踏板獨留娃　媽媽們都心碎了

萵苣姑娘鎖透天厝3年　他曝真相

兒留學滯美2年半躲兵役　母幫腔..

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀..

工讀生控遭性侵！經理提「壓頭說..

小型起重機輾斃單車婦！死者「上..

工人挖水溝見「婦仰倒門口」氣絕..

三芝3樓透天厝大火　弟逃兄喪命

更多熱門

相關新聞

日月潭2019自行車節開放報名

日月潭體育盛事「2019臺灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」將於11月3日舉辦，即日起開放報名，而為了讓沒準備單車的外籍遊客也能參與這場日月潭盛會，從10月4日至11月9日，凡外籍遊客都可在指定店家租借單車並享2小時免費，還可獲得精美小禮物。

她騎單車被撞飛還險入獄　慘賠130萬獲自由

康和證連兩年參與公益環島活動　延續偏鄉送愛精神

單車騎士下山過彎　遭上山公車輾斃

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面