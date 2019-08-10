日月潭自行車節報名　外籍遊客限定期間「單車2小時免費」

▲日月潭2019臺灣自行車節即日起開放報名。（圖／日管處提供）

記者白珈陽／南投報導

日月潭體育盛事「2019臺灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」將於11月3日舉辦，即日起開放報名，而為了讓沒準備單車的外籍遊客也能參與這場日月潭盛會，從10月4日至11月9日，凡外籍遊客都可在指定店家租借單車並享2小時免費，還可獲得精美小禮物。

日月潭2019年最重要、詢問度也最高、也是壓軸活動的運動賽事「2019臺灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」，在開放報名前即詢問聲不斷，承辦單位電話接不完，日管處宣布，即日起至9月30日受理報名，額滿提前截止。

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日管處副處長廖錫標表示，活動11月3日當天在日月潭向山遊客中心集合出發，活動路線包含有「30公里環潭挑戰遊」、「10公里自行車道逍遙遊」以及「push bike兒童滑步車」，尤其30公里挑戰遊更是環潭經典路線，可飽覽日月潭湖光山色，稍具挑戰的上坡路段從九龍口往文武廟，適合喜歡挑戰自我的騎士報名。

廖錫標說，若想悠閒暢遊，選擇參加10公里自行車道逍遙遊，探索全球十大最美的日月潭自行車道，在水社壩、永結同心橋等知名景點拍照，留下最美回憶；兒童滑步車活動今年開放500個名額，非常適合家長帶孩童來參與，透過歡樂的競爭、體驗大自然、訓練平衡感，更值得的，可以紀錄小寶貝最可愛的騎車英姿!

▲兒童滑步車活動。

此外，凡外籍遊客至日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站或向山租車休閒廣場租借腳踏車，可享2小時免費騎乘好康優惠（限特定車款），還可獲得精美小禮物1份，限額3000名，額滿為止。



活動報名網址：www.cyclist.org.tw/event_txt.asp



