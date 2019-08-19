　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

記者楊亞璇／台北報導

「口譯哥」趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察院16日通過馬系監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳所提調查報告，糾正外交部，11位蔡系監委連署提出不同意見書回擊，質疑破壞權力分立原則，引發兩派人馬戰火。江綺雯19日直言，「外交部要說明，你為什麼不能接受，你是太早拿到消息誤判嗎？還是真的看到正式的全文？」

仉桂美、江綺雯、劉德勳19日召開記者會說明趙怡翔案。江綺雯指出，她在16日開會當天擔任外僑委員會主席，但是外交部卻已經向委員會查詢案子，沒有經過審議過的案子不能對外公布，資料一定是在審查會討論過，做調整修正，當天會議從2點半開到5點40分，一直到快7點新聞稿才完成，因16日無法開記者會，所以用新聞稿的方式公佈，直到19日中午三個調查委員簽字放上網，這才是最正確版本。

江綺雯接著重砲批評，11位委員簽署的不同意見書到外交部的回應，「你到底在擔心什麼？你的立場是否公平沒有偏頗？」她強調，監察院沒有「不同意見書」，而且沒有法源，甚至11個人有3個人不在會議中，沒有來開會，「其中還有一位根本在國外，他不可能看到我們給的資料」，人還在國外也蓋了章，當時他們也同意，這些人不算在裡面，但是給媒體的新聞稿卻不是，新聞稿還說胡說八道、牛頭不對馬嘴，「這是怎麼回事？急什麼急、護什麼護？」

江綺雯強調，她擔任主席不能讓委員會的公正性受到挑撥，不能攘大家對監察院誤判，認為監察院是亂七八糟，還嗆外交部，「外交部要說明，你為什麼不能接受，你是太早拿到消息誤判嗎？還是真的看到正式的全文？這裡頭蠻多值得外交部省思」。

江綺雯指出，對於為什麼事前會得到資料，立刻就做出回應，外交部可能要想一下，同時她也為趙怡翔的處境也感到委屈，這麼年輕受到指指點點，對年輕人非常不堪，他們並不是針對他，而是是針對國家長久未來，外交部的尊嚴。

對於趙怡翔應如何進入體制，仉桂美指出，金字塔的上端是政務官，政務講的是民意基礎，事務講的是專業超然，事務性質的官員要有相關法律作依據，政府願意讓你當政務官，就走政務，因為政務不需要任何資格，如果認為他很優秀，就放在政務，但是也許政務捨不得給，而事務官體制，沒有任用資格就是機要、聘用、約僱，可是這三個都是有法源的，還是要尊重國家法制，不能因人設事。

仉桂美、江綺雯、劉德勳調查指出，外交部聘用趙怡翔為駐美國代表處一等諮議，依「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」第5點之附表，比照薦任第9職等年功俸2級核支月酬5802美元，另地域加給1200美元，並比照駐外一等秘書標準核實發給川裝費、房租補助費等補助。  仉桂美、江綺雯、劉德勳認為，按照「各機關機要人員進用辦法」規定，駐外機構特任館長不得進用機要人員，而外交部無法律依據，竟挪移聘用人員員缺，供特任館長運用，又將趙怡翔於任機要人員期間銓審之官等職等做為其擔任聘用人員月酬之計算基礎，違反嚴重混用機要人員及聘用人員之進用機制。

仉桂美、江綺雯、劉德勳表示，「外交部諮議聘用人員聘用計畫書」記載，其中一等諮議前三類資格分別略以「博士、碩士、學士＋與擬任工作有關之『重要工作經驗』4年、8年、12年」，有學歷及重要工作經驗年資之明確標準，趙怡翔不符第二類資格條件係因其雖有碩士學位但重要工作年資未達8年。

仉桂美、江綺雯、劉德勳說，趙怡翔聘用為一等諮議之資格條件為第四類「具有與擬任工作性質程度『相當』之研究及『工作經驗』者」，與前三類之資格條件相較流於空泛且更為寬鬆，難具有資格條件篩選功能。而外交部認定趙怡翔符合「相當」之理由之一為英語口譯能力極佳，即聘用趙怡翔為一等諮議，不符合該限制要件。仉桂美批評，為什麼這麼多優秀的文官找不到，為什麼全部都不適任。

針對監察委員認為外交部違法進用趙怡翔為聘用諮議，外交部說，依據「駐外機構組織通則」、「聘用人員聘用條例」及行政院核定的聘用計畫書等相關規定進用趙怡翔，趙怡翔過去任職國安會簡任秘書、總統府參議及外交部長辦公室主任等職，對外交涉經驗豐富、嫻熟美國事務，對鞏固及深化台美關係應有助益，其進用過程合法，符合聘用一等諮議所需資格條件。

外交部指出，「駐外機構組織通則」第7條所指駐外人員，除第5條所定列有官等職等人員外，尚包含第10條駐外機構聘用人員，所以「對外名義及加銜作業要點」第13點規定，駐外機構聘用人員得比照上開要點核給對外名義，以作為對外洽公使用，並非增加法律所無的規定，且通則並無限制聘用人員不得使用對外名義。

外交部強調，面對國際環境變化及挑戰，將繼續秉持彈性、多元的方式進用優秀人員，外館館長要由誰以「組長」名義對外，應由館長視業務及任務需要指定，而且目前並無聘用人員不可以有「組長」名義的限制，所以在沒有違反人事法令相關規定的情形下，監察院應尊重行政部門決定人事的權限。

ET快訊
周杰倫爆出售日本26.8億豪宅！奢華內部曝光「超大露台可開趴
學妹主動獻第一次！渣男啪完翻臉「跟同學炫耀」　她留遺書離世
批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀行程表揭秘：平均3天才出現一

關鍵字：江綺雯,口譯哥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘美日中資產問題　柯文哲：他不回答一定落選　

「郭柯合」民調領先！郭辦：韓國瑜、蔡英文應該要深思並檢討

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

影／批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀行程表遭新聞局打臉：算錯了！

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

影／桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

郭台銘美日中資產問題　柯文哲：他不回答一定落選　

「郭柯合」民調領先！郭辦：韓國瑜、蔡英文應該要深思並檢討

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

口譯哥掀馬系、蔡系監委戰火！江綺雯嗆外交部：拿到消息誤判嗎？

影／批韓國瑜「史上最偷懶市長」　他秀行程表遭新聞局打臉：算錯了！

跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

李佳芬農舍案遭拔官？雲林縣農業處長張鴻猷澄清：累了想換跑道

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了　8月22日開始徵件

影／桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

特／阿翔爆婚外情...3次道歉變了！　 宣告「老婆是我全世界」成功復出

小A辣出車禍「雙腿雷殘」！　半夜痛到爆哭入睡…瘋狂做惡夢：身心受創

就是這款抹茶髒髒蛋糕！翻轉古早味蛋糕印象　受大學生喜愛

中職／下一個天亮！郭靜9月8日賽後兄弟獻唱　賽前開球

IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！《德魯納》CP終於確認心意

40歲李蒨蓉生2子　醫院抽血被問「來取卵的嗎」…超尷尬！

失智翁雨夜迷途　暖警主動關心護送返家

越南台商凱暘資方失聯　廠方：更換主管繼續營運

周杰倫被爆出售日本26.8億豪宅！　奢華內部曝光「超大露台可開趴」

溪湖鎮汴頭里「燕子五線譜」綿延50米　吉兆還是警訊？專家解答

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

政治熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指..

全文／韓國瑜聲明：感謝川普批准..

李佳芬回應十指緊扣照　曝韓國瑜..

與李佳芬十指緊扣　李慶隆回應了

還原「十指緊扣」　李佳芬：黑到..

被列國政顧問名單　政大社科院長..

韓國瑜「史上最偷懶」　他揭秘：..

公文隔空戰！韓國瑜直播PK蘇貞..

潘恒旭喊絕子絕孫　楊秋興親口回..

蔡英文「你們要對某人道歉」　台..

政治人物家人赴陸經商掀戰　學者..

快訊／黃國昌助理賴嘉倫出戰汐止..

吳敦義盼一週內會面　郭陣營回應

18天掉10萬粉！柯：他們希望..

更多熱門

相關新聞

監院認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受

監察委員對於「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長一事，提案糾正外交部，認定趙怡翔不符進用資格。對此，外交部16日回應，針對監察委員片面認定外交部人員進用於法無據，外交部無法接受此一不實指控，也絕對會捍衛外交部向來恪守的依法行政精神。

認定「口譯哥」不符資格！監院糾正外交部

托育準公共化缺失多　監院批上路太倉促

林右昌訪美國務院　口譯哥上陣接待

口譯哥風波　蔡英文遭批無能

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面