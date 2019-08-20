朋友突叫一聲「岳父」！他一問才知小五女兒遭性侵　女童：爸拿刀要砍乾爹

▲小美證稱，「乾爹叫我不能說今天發生的事，我因為害怕也不敢講。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名男子阿明（化名）出獄後寄宿朋友家，沒想到竟在車上性侵朋友的11歲外甥女小美（化名），事後還叫小美的父親「岳父」，讓小美父親因此起了疑心，全案才曝光。小美證稱，看到爸爸拿刀子要砍「乾爹」。法官判阿明8年6月徒刑。

判決指出，阿明因妨害性自主、詐欺、恐嚇取財、竊盜等案件，經判刑10年6月確定，於2016年5月縮短刑期執行完畢後，前往小美的住處找她的舅舅，因此認識同住在一起的小美一家人，並將戶籍設在對方家，和4人同住約一年時間。

後來阿明雖搬離，但仍不定時前往小美家中和小美爸爸、舅舅喝酒聚會；他還要求小美叫他「乾爹」，若見她未依照自己的指示行事，就大聲辱罵對方。

2019年1月某天下午，阿明又來小美住家和小美父親喝酒，得知她要去同學家中玩耍，佯稱可順路載一程，後來先到某咖啡廳。小美媽媽打給女兒，發現女兒沒去同學家，因此到咖啡廳要把人帶回家，結果被阿明拒絕且辱罵，雙方爭吵長達1小時，她只好無奈同意對方將女兒送回家。

▼小美慘遭借住家中的「乾爹」性侵。（圖／達志／示意照）

未料，當天傍晚，阿明明知小美就讀國小5年級，載她到某處工廠附近路邊，在副駕駛座上性侵得逞；她因劇痛而多次呼喊「很痛」，及微微扭動身體表示拒絕，但對方仍置之不理。

阿明逞慾後送小美回家，當天晚間9時和小美父親喝酒時，叫對方「岳父」。小美父親驚覺有異，叫妻子詢問女兒後才知道女兒遭蹂躪，氣得報警。

小美母親證稱，當時在咖啡廳和阿明吵架，對方口氣很不好還罵她三字經，一直說他是女兒的乾爹，為何不能帶女兒出去，一直在盧，她在那邊待了快1個半小時。

小美證稱，當時乾爹停車後，把她的椅背弄倒，還叫她把褲子脫掉，「我覺得很奇怪，但怕他罵我，不敢問他」；回家路上，「乾爹叫我不能說今天發生的事，我因為害怕也不敢講。」

▼小美原本要到同學家玩，未料被乾爹伸出狼爪。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

小美說，當天吃完飯回房間看影片時，被媽媽問乾爹是否有對她做什麼事情，「我說有，媽媽很激動問我為何沒有保護自己，拉著我要去報案。在要出門之前，我看爸爸拿著刀子要砍乾爹，媽媽有去阻止。」根據驗傷單，小美下體有挫傷及紅腫。



台中地院法官認為，被告曾與小美及其父母同居，兩人間具有家庭成員關係，本應盡長輩之職細心呵護甲女；然不思及此，明知小美是就讀國小5年級、未滿14歲幼齡女子，生理心智尚未發育完全，竟為逞獸慾強制性交，犯罪情節實令人髮指，對小美身體及心靈健全造成難以磨滅傷害與陰影，恐損及日後她對正確兩性關係、家庭觀念認知與觀感。

法官痛斥，被告所生危害甚鉅，犯後未與告訴人和解，賠償其等所受損害，且僅坦承部分犯行，然認其未見對自身犯行確有反省與悔過之意，實不宜寬待。法官依對未滿14歲女子犯強制性交罪、累犯，判8年6月徒刑。全案可上訴。