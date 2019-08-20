樂華夜市娃娃機遭人破壞　台主調監視器PO網怨治安差

▲永和區樂華夜市內一部新式娃娃機台遭人破壞，機台台主備好資料，19日晚間到轄區派出所提告並製作筆錄。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

一名林姓網友19日晚間在臉書社團「爆怨公社」上發出貼文表示，「我覺得樂華夜市的治安變差了，把機台玻璃搥破了」，並附上機台被破壞的影片及警方到場處理的照片。永和區警方發現後立即給予回應，並通知張姓娃娃機台主及疑似犯案的男子到案說明。

這段27秒的影片中，可以見到2名穿黑衣的男子，在8月19日凌晨近5時許，至永平路上一家娃娃店內消費。其中一名較為瘦小的男子，在玩了一台人稱「口紅機」的新式娃娃機後，後方另一名較壯碩的男子揮手示意要他離開，並朝機台的螢幕上徒手槌了一拳，後來疑似要繼續破壞機台，當男子揮出第二拳時，影片就此停止。

▲男子揮拳打破口紅機的觸控螢幕的畫面，被店內的監視器給錄下。（圖／翻攝自臉書社團「●【爆怨公社】●」）



林姓網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出文章後，永和警方立即給予回應，並告知讓受害者可以到派出所報案，警方將依法受理並展開調查。受害的張姓台主，19日晚間11時許在準備好影片等資料後，至轄區永和派出所報案，同時也製作了筆錄。

張姓台主表示，19日下午到店內察看時才發現螢幕破損，調閱監視器後，發現是這2名男子所為，台主懷疑可能與上個月，在同一家店內的發生的娃娃機糾紛有關。

張姓台主指稱，因為影片裡其中較為壯碩的男子，與上個月份一起因不法取得娃娃機內的物品，而遭警方依出竊盜移送的男子之友人十分相似，但因為監視器拍攝的關係，並無法肯定就是該名男子，但台主也懷疑男子是否為挾怨報復。

▲被敲壞的機台螢幕整個碎裂，目前只能關機停止營業，等待廠商修復。（圖／記者趙永博攝）



張姓台主還告訴記者，2名男子在店內消費的金額大概為20元，但機台遭破壞，要修復破損的觸控螢幕，可能要花費1萬5至2萬元不等的費用，而這筆費用也將會向破壞機台的男子求償。

警方目前已經依法受理該案件，員警也正在通知疑似作案的男子到案說明，一旦確定男子的犯嫌後，警方也將會依照毀損罪，依法將他函送至新北市地方法院審理。

▲轄區永和派出所目前已依法受理張姓台主的報案，由員警展開調查中。（圖／記者趙永博攝）