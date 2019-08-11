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投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

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▲▼2男大生到永和樂華夜市內的娃娃機搖下並竊走上百條護手霜。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲2男大生到永和樂華夜市內的娃娃機搖下並竊走上百條護手霜。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

台北2名就讀大學的黃姓、李姓男大生日前相約逛街，前往新北市永和區的樂華夜市，並在夾娃娃機店內消費，投了4次10元後「掉漆」夾不到護手霜，氣憤地大力搖晃機台，卻將護手霜搖了出來，2人自以為發現好康，連續搖晃得手了3、4百條護手霜才肯罷休，警方獲報後循線追緝，依照竊盜罪嫌將2人送辦。

據了解，22歲的黃姓男大生，與21歲的李姓男大生是學長、學弟關係，5月間他們相約前往永和樂華夜市，並進到一間夾娃娃機店，看到其中一個機台內擺滿護手霜，以為很好夾取，連續投了4個10元硬幣後卻連一個都夾不起來，2人一氣之下搖晃機台洩憤，沒想到幾條護手霜竟意外「出貨」。

2人於是開始連續搖晃機台，將娃娃機內共3、4百條的護手霜出貨，得手了價值近2萬8千元的商品，隨後李男將護手霜裝進去背包後離去，殊不知全程都已經被監視器給錄下；台主補貨時發現機台內護手霜不翼而飛，調閱監視器後報警提告。

永和警方獲報後鎖定竊嫌，並以車追人，循線追緝2名男大生到案，他們供稱到手的護手霜都已經送給朋友，且不知道搖晃機台獲取物品有違法，事後他們已經與台主達成和解，警方仍依照竊盜罪嫌將2人送辦。

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關鍵字：護手霜,永和,樂華夜市,娃娃機,

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