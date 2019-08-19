求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，8月22日、23日及27日連辦3場「求職逗陣來~就業好心情」立即媒合活動，歡迎參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



結合在地廠商，為民眾爭取更便捷的求職管道，提升媒合率，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，8月22日、23日及27日連辦3場「求職逗陣來~就業好心情」立即媒合活動，預計28家優質廠商動員，徵求逾780個優秀人才。

活動地點分別在台南市歸仁區、仁德區、北區。另外，還在職場徘徊的朋友們，8月22日星期四當天提供現場職業評量，協助您找到未來職業方向，更不要錯過打卡送好康小禮物，希望求職朋友把握現場媒合機會。

8月22日下午2時至4時，於歸仁區仁壽宮活動中心（台南市歸仁區文化街二段16號），邀請徠‧歸仁飯店、萬國通路、天成包裝、東帝龍、特聖鋼鐵、台南紡織、傑和機電工程、契益、廈興國際、隆晟鋁業、大亞電線電纜、晉通化學、正三營造工程、亞洲自黏商標.….等15家廠商。提供餐飲部服務員、餐飲部領班、工程師、機械操作員、國貿人員、包裝員、儲備幹部、生管、司機、業務、訂席專員、電機人員、技術員、工安人員、作業員、工務助理、繪圖人員、洗滌員…等共計330個以上工作機會。

8月23日上午9時30分至11時30分，於仁德區公所3樓禮堂，永裕塑膠工業、豐盟企業、昇明國際等3家廠商，徵求操作工200個。8月27日下午2至4時，於台南市北區文成元美文元里聯合活動中心辦理聯合徵才活動，邀請台南大員皇冠假日酒店、台科電科技、福安工業、台糖長榮酒店（台南）、小北百貨、美商德盟、大潤發(台南店)、旭暉應用材料、展晟照明、馥陞企業、長春健康素食餐飲、南台彩藝印刷…等14家廠商，提供電子技術員、作業員、餐飲部外場服務員／內場廚師、房務員、開發工程師、SMT工程師、助理工程師、文書助理、業務助理、品管人員、展示專員、門市服務人員、司機作業員、技術員等近250個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，求職朋友就近求職、工作，可節省不少的交通往返時間，當可一舉二得，且就業媒合服務完全免費。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。