22K徵才未達最低薪資　苗縣府「毒衛中心」挨轟...火速下架

▲苗栗縣政府毒衛中心徵才，薪水只有22K，不到最低基本薪資，挨轟後火速下架。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心日前公告徵求臨時人員，但所開的月薪卻僅22K，還不及勞動部公布勞工每月基本薪資新台幣2萬3100元，挨轟公務部門帶頭違法；毒衛中心坦承因不了解法規而有疏失，但解決的方式卻是將徵才訊息下架，並取消招募，更令人莞爾。

苗栗縣政府毒衛中心，近期於縣府網站貼出招募臨時人員，聘用日期到2019年12月底，主要工作為文書處理為主；但仔細一看，薪資方面卻只有22000元，被民眾質疑現在不是已經調整到23100元了嗎？莫非公家單位帶頭違反勞基法？

為此苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀出面解釋，毒衛中心屬於縣府內的二級機關，目前有25名人力，僅3人是正職人員，其餘均為約僱或臨時人員，因業務繁重，所以才想運用部分業務經費再找1名臨時人員，來分擔同仁工作量，約聘日期至2019年底。

涂麗秀表示，中心並無專責會計、行政人員；業務同仁對法規不熟，才會發生這種錯誤，並非刻意違法，而且在得知訊息後，已將徵才公告下架；又因為薪資也無法再提高了，所以就先取消招募。

而時力苗栗縣議員宋國鼎卻認為「超離譜，就算再怎麼樣，基本工資上網到勞動部網站也查得到，但居然變成公部門帶頭違法」、「那到底人力的缺口還在嗎？原本的徵人有無必要？還是只是消化預算？因為預算已編列無法提高薪水？是只能用22Ｋ徵人的意思嗎？」宋國鼎更呼籲縣府，對於勞工的基本權利，應該站穩立場，扮演好公權力的角色，讓勞工朋友們都得以安身立命。