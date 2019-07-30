　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

22K徵才未達最低薪資　苗縣府「毒衛中心」挨轟...火速下架

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲苗栗縣政府毒衛中心徵才，薪水只有22Ｋ，不到最低薪資所得，挨轟後火速下架。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

▲苗栗縣政府毒衛中心徵才，薪水只有22K，不到最低基本薪資，挨轟後火速下架。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心日前公告徵求臨時人員，但所開的月薪卻僅22K，還不及勞動部公布勞工每月基本薪資新台幣2萬3100元，挨轟公務部門帶頭違法；毒衛中心坦承因不了解法規而有疏失，但解決的方式卻是將徵才訊息下架，並取消招募，更令人莞爾。

苗栗縣政府毒衛中心，近期於縣府網站貼出招募臨時人員，聘用日期到2019年12月底，主要工作為文書處理為主；但仔細一看，薪資方面卻只有22000元，被民眾質疑現在不是已經調整到23100元了嗎？莫非公家單位帶頭違反勞基法？

為此苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀出面解釋，毒衛中心屬於縣府內的二級機關，目前有25名人力，僅3人是正職人員，其餘均為約僱或臨時人員，因業務繁重，所以才想運用部分業務經費再找1名臨時人員，來分擔同仁工作量，約聘日期至2019年底。

涂麗秀表示，中心並無專責會計、行政人員；業務同仁對法規不熟，才會發生這種錯誤，並非刻意違法，而且在得知訊息後，已將徵才公告下架；又因為薪資也無法再提高了，所以就先取消招募。

而時力苗栗縣議員宋國鼎卻認為「超離譜，就算再怎麼樣，基本工資上網到勞動部網站也查得到，但居然變成公部門帶頭違法」、「那到底人力的缺口還在嗎？原本的徵人有無必要？還是只是消化預算？因為預算已編列無法提高薪水？是只能用22Ｋ徵人的意思嗎？」宋國鼎更呼籲縣府，對於勞工的基本權利，應該站穩立場，扮演好公權力的角色，讓勞工朋友們都得以安身立命。

ET快訊
哺乳媽遭鄰居「破門性侵」　怕小孩被傷...吞淚忍到結束
肚臍癢狂摳！她傷口爆血「冒5cm小菜花」　切片一驗醫驚呆
挺京阿尼！「台灣老司機」豪捐500萬：謝社長沒放棄　網跪：乾

關鍵字：苗栗縣政府,毒衛中心,徵才

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台版撒哈拉美景在桃園　草漯沙丘地景公園動工

22K徵才未達最低薪資　苗縣府「毒衛中心」挨轟...火速下架

嘉義鐵路高架化通過待政院核定　陳明文：非常令人振奮的消息

點亮環保金頭腦　嘉藥辦綠點子發明設計競賽110隊參賽

50年後再重逢！警所長憑一張泛黃照　接續2名老戰友半世情誼

花蓮榮家辦長照！以蔣山青為名　成立東部第一所日照中心

完成亡母遺願　中市議員捐出80萬喪葬費購買消防器材

來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登場

長照ABC服務據點逾千家全國最多　台中續推「健康就診公車」

竹市新續任校長上任　林智堅：共同當孩子的引路人

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

台版撒哈拉美景在桃園　草漯沙丘地景公園動工

22K徵才未達最低薪資　苗縣府「毒衛中心」挨轟...火速下架

嘉義鐵路高架化通過待政院核定　陳明文：非常令人振奮的消息

點亮環保金頭腦　嘉藥辦綠點子發明設計競賽110隊參賽

50年後再重逢！警所長憑一張泛黃照　接續2名老戰友半世情誼

花蓮榮家辦長照！以蔣山青為名　成立東部第一所日照中心

完成亡母遺願　中市議員捐出80萬喪葬費購買消防器材

來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登場

長照ABC服務據點逾千家全國最多　台中續推「健康就診公車」

竹市新續任校長上任　林智堅：共同當孩子的引路人

媽媽剛走1個月…18歲女兒上班「離奇猝死」　爸哭到傻：平常好好的

張彬彬被她色誘「手流汗又發抖」　林依晨嬌嗔吃醋：他比較喜歡妳

李懿開房間會粉絲頭很大　元元爆乳支援讓她超無言

台北市交通違規檢舉爆量「38萬件」！寄罰單郵資逼近5000萬

U12世界盃／中華複賽對韓、墨、委　教頭情蒐爭取冠軍戰

冤死18年！他扛姦殺罪遭槍決…真凶淚認伏法終還清白

台男不婚就是「失敗組」女生則相反　網痛批：自己套的枷鎖「還活在50年前」

「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋捲現搶貨潮　連日本人都愛

純網銀3搶2變通通有獎！　顧立雄點出3大原因「各有所長」

夏天就要狠甩油！網友熱議「減肥運動Top10」...你嘗試幾樣了？

地方熱門新聞

淡水國賓影城插旗！千人排5小時..

韓國瑜8/3桃園行程微調　爭取..

雲林旅遊大使第一名林亭翰　老爸..

救貓救狗不稀奇　救馬倒是頭一遭

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持..

苗縣小一新生「三劑疫苗」逾千人..

拚2020年底前通車！台中市民..

花壇8車破輪消風　小螺絲釘害的

他家門口自劃3車格　遭鄰居霸佔..

阿原肥皂「石門北海明珠廠」動土

林管處盼吸收台灣野人為「山老鼠..

台東香蕉園出現「小黑狗」　一看..

嗆洪慈庸割稻尾　她批：中央是我..

國民黨不分區立委　牛春茹：陸配..

更多熱門

相關新聞

苗縣小一新生「三劑疫苗」逾千人未接種

為延續嬰兒時期接種疫苗的保護力，小一新生入學前需再追加施打三劑疫苗，苗栗縣衛生局29日指出，經調查發現，縣內2019年準小一新生約有1200 餘名學童尚未完成施打，呼籲趁暑假盡速接種。

台積電徵才3000人　因應新產能

工讀生月薪4萬4哪裡找？就在東森

來搶鐵飯碗！經濟部加碼國營事業招考1219人　起薪36K起跳

永康就業中心大型徵才媒合率近6成

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面