讓老爸職場稱霸　永康就業中心88節提供超過500個職缺

▲永康就業中心特於8月8日辦理「永康有禮、讓你職場稱霸（爸）」徵才活動，請有求職需求的民眾，把握機會踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



父親的角色在台灣社會一直是家庭主要的支柱，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於8月8日辦理「永康有禮、讓你職場稱霸（爸）」徵才活動，當天8家廠商設攤，提供527個工作機會，請有求職需求的民眾，把握機會踴躍參加。

在這個感恩的節日，永康就業中心特別邀請8家優質的廠商，有堤維西交通、群創光電、新元豪企業、宏和精密紡織、和昌精密、光洋應用材料、台南紡織、岳盟企業，另有瀚宇彩晶、啟碁科技、勝騰食品、皇田工業、慶康科技、台灣穗高科技、統一實業等7家廠商代收履歷，提供設備製程工程師、採購人員、品保工程師、生管專員、模具工程師、鉗工工程師、射出成型技術員、開發工程師、織布機檔車作業員、電機人員、模具加工人員、產品工程師、倉管人員、CNC車銑床技師、機電設備技術員…等527個工作機會，其中台灣穗高科技、群創光電、和昌精密、台南紡織、岳盟企業多項職缺起薪28K以上，特別是岳盟企業的設備製程工程師起薪達40K以上，請民眾多加把握。

活動當天為了感謝父親一年來的辛勞，活動特別規劃徵才抽好禮活動，體恤每位求職民眾尋職的辛苦，現場應徵者即可參加抽獎活動，名額有限，送完為止，欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。