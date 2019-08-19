反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

▲「紫要幸福、樂舞飄陽」反暴力路跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 曾韋倫／新竹報導

新竹市政府日前在新竹左岸－頭前溪橋下廣場舉辦「紫要幸福、樂舞飄陽」反家暴路跑暨高年級生俱樂部成果發表活動，現場逾有350位民眾攜家帶眷前來參與，共同響應支持「反暴力」以及「暴力零容忍」的理念，一起度過周末愉快的午後。



社會處魏幸雯副處長表示，家庭暴力防治的推行，除了市府團隊積極投入專業及人力協助需要被保護的民眾外，更重要的是預防宣導工作，及建置完整的保護網絡及服務措施，以確保每位人與人之間的人身與心理安全，而市府每年也投入約5,000萬經費在家暴防治及兒少保護工作上，提供有需要的市民家庭支持、諮商服務及保護安置等工作，以期達到幸福城市願景。

活動現場約有350名的市民朋友，以響應防暴的精神參與本次3公里路，工作人員沿路持手拿牌給予跑者加油打氣，同時也將防止家庭暴力及暴力零容忍的觀念，傳達給市民朋友。此外活動現場也安排個「高年級生俱樂部」52位長輩一同演出，展現高年級生這4個月努力的成果，其中更有13名高年級生以行動支持家庭暴力防治，在表演結束後立即參與路跑活動，除了提升自己的健康體能，也希望新竹市的每一個家庭都是溫暖和諧零暴力。



社會處表示，這次的活動自公布後即受到民眾熱烈響應及報名，參加民眾有人呼朋引伴，也有人隻身前往，更多是帶著一家大小前來，讓現場充滿著活潑、熱鬧的氣氛。市民張先生表示，在社會處臉書粉絲專頁上看到這個活動，很適合夏日午後全家人一起來活動筋骨，也很有意義，因此就幫全家人報名參加，今天來到現場，看到市府將新竹左岸整理得這麼好，清楚的指標動線、平整的自行車道及周邊環境很感竟，真的很開心也很謝謝市府，更希望能以實際行動展現反家暴的決心。



社會處呼籲，民眾若有發現家暴或兒虐事件，一定要撥打110或113專線通報，尋求家暴防治網絡的協助，讓受害者早日遠離家暴陰霾，重拾幸福生活，因此邀請市民朋友發揮接納與不歧視的包容與遏止暴力，讓「暴力零容忍」可以成為全民的共識，讓我們一起努力，把新竹市打造為充滿愛、尊重與關懷的幸福城市。

▲▼竹市府呼籲以行動支持，要抱不要暴。（圖／新竹市政府提供）