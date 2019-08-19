台灣世界展望會新營中心　「Level up!生活技能營」登場

▲台灣世界展望會新營中心「Level up！生活技能營」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

開學前夕，台灣世界展望會新營中心舉辦「Level up！生活技能營」，共有72位即將升國小中、高年級及國中1年級的學生參加，透過兩天一夜的營會活動，學習居家收納、整理床單、自製簡易早餐、認識食物的營養、認識交通號誌及注意馬路安全等，並運用所學協助家務、成為家人的小幫手。

台灣世界展望會於台南地區共幫助2524名兒童及青少年，在長期關懷的兒少當中，大多數家庭所居住的環境空間狹小、收納不易，其中亦有不少家庭在居家做資源回收、換取微薄收入，因此不僅生活空間不足、不易整理收納，亦會影響兒少學習生活，因此規劃「Level up！生活技能營」，期能帶領學子學習簡易收納、協助家務，與家長共同維護好居家環境。

小陽是經由學校轉介成為台灣世界展望會長期關懷的孩子，家中收入倚靠媽媽在夜市擺攤及打零工，來養育小陽和兩個哥哥、一個姊姊，媽媽雖積極尋找打零工的機會，但收入不穩定、每到開學前夕便為學費所苦，透過台灣世界展望會每學期提供的助學金，適時紓解了小陽媽媽的經濟重擔。

小陽一家過去和爺爺、奶奶同住，爺爺、奶奶相繼因病過世後，為能就近照顧當時還年幼的小陽及其兄姐，媽媽向鄰近打工的工廠老闆租賃工廠旁的老舊平房，裡面擺放許多工廠機具、生活起居空間陰暗且狹小。此次小陽和二哥非常開心可以一起參加「Level up！生活技能營」，兩兄弟講好回家後要協助媽媽分擔家務，小陽說：「我負責整理全家人的衣服，二哥負責整理客廳，希望可以讓媽媽輕鬆一點、生活舒適一點」。