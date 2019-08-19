跟吳敦義、蔡英文都不熟？　侯友宜：我對張錫銘、薛球比較清楚

▲侯友宜受訪。（圖／翻攝YAHOO TV）



記者呂欣玫／綜合報導

新北市長侯友宜近日因拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜競總主委惹來罵聲，但他19日受訪時澄清先拚市政比較重要，並無不支持韓國瑜。有趣的是，被問及對檯面上政治人物的觀感時，侯友宜竟回答跟國民黨主席吳敦義、總統蔡英文都不是那麼熟，還直呼他對張錫銘、薛球等要犯比較清楚！

侯友宜19日接受「YAHOO！TV彭博士（彭啟明）觀風向」專訪，談及對吳敦義的觀感時表示，雖然認識但不是說那麼熟，畢竟是第一次從政，以前都在當警察，認識的要犯比政治人物還多，「問我張錫銘、薛球我比較清楚」，但他憑感覺認為吳敦義口才很好，作風比較傳統一點。

另外，侯友宜日前雖對蔡英文開嗆「我做我的事，妳拜妳的廟」，但談及對蔡英文的觀感時，他說，不是很熟、只看過幾次，「不過看起來就是乖乖的、聰聰明明的」，並喊話蔡英文多愛護中華民國的子民。

談及台北市長柯文哲，侯友宜認為，柯文哲蠻聰明的，雖然他招數很多，但蠻敬佩柯文哲，關於雙北的合作也電話講一講就通了，大家都是好朋友，通了就一起把事做好。

對於前新北市長朱立倫，侯友宜則讚譽有加，他認為朱立倫是個規規矩矩，非常正常做他本份的事，是個很不錯的好人、認真努力做事的人。