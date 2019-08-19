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軌道切斷腿！雲霄飛車跳車不及　男大生「斷肢沾滿土+多重骨折」接不回

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▲ 男大生右腿遭雲霄飛車軌道切斷。（圖／大邱消防安全本部）

▲ 男大生右腿遭雲霄飛車軌道切斷。（圖／大邱消防安全本部）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱遊樂園E-WORLD日前傳出工讀生從雲霄飛車上摔落，右腿遭軌道切斷的驚悚意外。19日消息指出，由於男大生傷勢過重且受傷部位狀況不佳，無法以手術接回，將朝義肢方向展開復健治療。警方及國立科學搜查研究院今天也前往事發現場進行鑑識。

男大生所在的醫院醫療團隊向《中央日報》表示，與病患家屬討論後達成共識，決定以義肢等輔助裝置代替腿部接合手術，進行復健治療。院方說明，由於遭軌道切斷的右腿膝蓋以下斷肢汙染嚴重，且病患腿部多重骨折，若強行接回，術後可能反而更難走路；事發後進行的第一次手術也並非接回手術，而是縫合傷口及治療遭截斷的部位。

據悉，男大生斷肢被送到醫院時沾滿泥土，汙染狀況相當嚴重。此外，為減輕男大生接受復健治療時的不安情緒，計畫同時展開心理治療。

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負責調查這起案件的大邱城西警察署表示，分析園方提交的員工班表後發現，工讀生平常便是以輪班的方式，單獨操作事發的「颶風雲霄飛車」等遊樂設施。受傷的男大生已經打工5個月，平時也都是獨自操作，且每天可能負責不同設施。

警方說明，男大生16日下午獨自負責雲霄飛車，直到下個時段的員工來交班以前，都是一個人檢查遊客是否確實繫上安全帶，再操作列車出發。事發當時，來交班的20歲工讀生提早到，因此短暫和男大生一同操作颶風雲霄飛車。男大生站在即將出發的雲霄飛車最後一節，因為沒有即時下車而發生意外。

至於男大生當時為何會在列車上，有網友說明，工讀生檢查完安全帶後都會站在車上，待列車慢慢出發、車尾開到月台最前端時再跳回月台；男大生應該是沒有抓準時機跳下，才會發生悲劇。

另一方面，警方表示，國立科學搜查研究院已經針對雲霄飛車當時是否正常出發、是否有辦法緊急剎車等問題展開精密調查，最晚下周可以知道結果。

事隔3天，遊樂園業者19日在粉絲專頁上對此案道歉並說明，事發後立刻暫停運轉雲霄飛車，除積極配合調查，也檢查設施的操作流程是否有缺失，且派人在醫院24小時輪班，陪伴受傷的男大生接受治療。

►雲霄飛車摔落！男大生遊樂園工讀「右腿遭軌道切斷」…接合手術失敗

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關鍵字：E-WORLD,雲霄飛車,日韓要聞

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