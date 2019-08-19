二戰筆記曝光…昭和天皇深深懊悔　反軍閥復闢、主修憲「曾想公開反省」

▲昭和天皇對於二戰有著深刻懊悔。（圖／翻攝自宮內廳）

記者林瑩真／編譯

田島道治是根據日本憲法誕生的第一位宮內廳長官，從1948年至1953年服侍昭和天皇。如今他的18本筆記曝光，其中記錄了與昭和天皇超過600次、約300小時的詳細對話，顯示昭和天皇對於發動世界第二大戰十分後悔，一度想要向國民致詞表達反省，卻被當時的首相吉田茂駁回。

日媒NHK從田島遺族取得第一手紀錄「拜謁記」。紀錄中提到，昭和天皇回憶日本戰敗的過程，包括軍方多次「下剋上」擅自行動，「軍方的勢力誰都沒能阻止」、「現在想來，當時沒有盡早根絕軍方」，對此相當後悔。

深深懊悔讓昭和天皇強烈希望在1952年5月3日日本恢復獨立儀式上，向國民致詞時表達反省，不過當時昭和天皇面臨退位、日本復興問題，強調反省的言論就在田島詢問當時首相吉田茂後，被以「現在已經不希望談論戰爭及戰敗的事情」，直接刪除。

由於日本天皇根據憲法定義僅是「象徵性」，昭和天皇只能遵從吉田意見。不過這些刪除言論都留在了「拜謁記」裡面，內容提到，「增進國民康福、追求親善外交，是我攝政以來從未改變的國家方針，但日本受形勢所趨，兵敗、人亡、國縮，帶給人民不安與困苦，令人悔憾至極，每次回顧都悲痛的寢食難安」，顯示了昭和天皇想向人民傳達對戰爭的深刻悔恨。

另外對於東西冷戰、蘇聯入侵等危機，昭和天皇則堅持反對恢復戰前軍隊、軍閥，並修正憲法第九條，「主權國家有必要再武裝，雖然沒有警察、醫生是理想，但生病需要醫生、守序需要警察，軍隊是不得已的存在」，並要求田島將此想法告訴吉田。

不過當時吉田重經濟，主張輕軍備、不修憲，與昭和天皇看法大相逕庭。一橋大學特任教授吉田裕表示，昭和天皇不曾在公開場合談過對戰爭的悔恨或反省，竟如此深刻後悔令人驚訝，昭和天皇是活過戰前、戰中、戰後的人，也是最明白戰爭問題的人，「拜謁記」就是昭和天皇「不可忘記戰爭」的寫實紀錄。