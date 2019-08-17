雲霄飛車摔落！男大生遊樂園工讀「右腿遭軌道切斷」…接合手術失敗

▲ 男大生右腿遭夾斷，接合手術稍早宣告失敗。（圖／大邱消防安全本部）

記者陳宛貞／編譯

南韓第二大遊樂園E-WORLD是大邱的熱門景點，韓劇《舉重妖精金福珠》及綜藝節目《Running Man》都曾在此取景，每年吸引大批國內外遊客，16日卻傳出一起驚悚意外。在遊樂園打工的20多歲男子右腿遭有名的「颶風雲霄飛車」軌道切斷，震驚社會。

綜合警方及消防當局說法，一名24歲男大生在E-WORLD打工，16日傍晚約6時52分時右腿遭雲霄飛車軌道切斷。男大生事發前站在載有20多人的列車最後一節及後輪之間的窄小空間，列車往前移動約10公尺後不慎摔落。

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由於遊樂設施播放的音樂音量過大，男大生的呼救聲完全被蓋過。直到雲霄飛車重新回到月台，男大生的同事才發現他摔到10公尺下方的地面，右腿膝蓋以下遭軌道切斷。急救隊員趕到現場後緊急為男大生止血後送醫，雖進行接回手術，但17日宣告失敗。

據悉，男大生在E-WORLD打工已有5個月，而事發的颶風雲霄飛車目前則暫停運作。由於案發現場附近沒有監視器，也沒有目擊者，大邱城西警察署預計向園方及男大生確認其是否遵守一切安全管理規範。

颶風雲霄飛車是E-WORLD相當著名的遊樂設施，會在高空中360度旋轉，相當刺激。EBS電視台節目《極限職業》14日才介紹E-WORLD員工的工作，為確保遊客安全，得爬上103公尺高的遊樂設施，或為了煙火表演花長達8小時安裝4000多個火藥等等。