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整復推拿不當最慘截癱、流產！消基會提「證照正名」：11月前立法

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▲▼消基會認為傳統整復推拿技術士證照有誤導民眾之虞。（圖／記者胡順惠攝）

▲不當的整復推拿可能會造成民眾身體傷害，嚴重可能截癱、流產。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

民國97年至107年民俗調理因涉及醫療行為，違反刑事、民事共計102件，醫療糾紛充斥在我們生活周遭。勞動部近期推出「技術士技能檢定傳統整復推拿」證照制度，草案都還沒通過，8月就開始報名、11月考試，消基會質疑，考試前應先立法，「推拿」、「整復」屬於醫療名詞，要求主管機關將名稱改為「民俗調理技術人員」

消基會今（14）日下午召開「傳統整復推拿技術士」證照有誤導民眾之虞記者會。慈濟大學學士後中醫系副教授黃蕙棻表示，目前民俗調理管理條例草案還在立法院審查，其中第三條之一提到的民俗調理，裡面的「紓解筋骨」屬醫療行為，非常擔心技術士證照發給，對民眾身體會造成風險。

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▲▼消基會認為傳統整復推拿技術士證照有誤導民眾之虞。（圖／記者胡順惠攝）

▲消基會質疑傳統整復推拿技術士證照會有誤導民眾之虞。

黃蕙棻指出，一般手技業者不能深入筋骨，實行侵入性的醫療行為，像是深入骨骼、關節、韌帶等，只能操作像是指壓、油壓、熱敷是沒有問題的，民眾常常受到誇大的醫療廣告吸引，一般技術士不當推拿會造成傷害，像是有人就被做了脊椎90度扭轉而截癱，有孕婦去不當推拿造成流產，這些都是醫療人員才能操作的。

「今天的重點就是名詞問題！」中華民國中醫傷科醫學會理事長廖慶龍表示，衛福部認為加上「傳統」兩個字就不屬於醫療行為，一般民眾只要上過18小時的課程，即可應考「傳統整復推拿技術士」證照，雖然明訂執業內容不可做骨折整復、脫臼整復等醫療行為，只能以紓解、消除疲勞為目的，但一般民眾看到名詞容易混淆，如果操作不當容易造成民眾身體傷害。

另外，衛福部草擬的「民俗調理管理條例」立法院未審查通過，但卻已經先行準備舉辦考試，8月就能報名，11月考試。廖慶龍說，勞動部要考試發證照，但原本法規不夠完備，所以衛福部才草擬相關條例，但條例未出來卻先辦考試，這就像沒有交通管理法規，就讓民眾先考駕照一樣，應該立法通過才能考試。

中華民國骨科醫學會委員黃有名也說，原本已經有些業者走在模糊階段，在黑暗執行醫療行為，但此證照出來後，以後就是光明執行，變成通通可以合法實行，如此會造成醫療大災難，政府應該懸崖勒馬，改成民俗調理技術士的考試。

消基會要求主管機關要把民俗調理跟醫療行為的整復推拿明確區隔、目前「民俗調理管理條例」還在立法當中，立法院應盡快通過，讓從業人員有所管理、勞動部及衛福部應將監理考試取消，或將名稱改成民俗調理技術士。

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關鍵字：消基會,推拿,整復,技術士技能檢定傳統整復推拿,勞動部,衛福部

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