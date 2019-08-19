147難民漂流到義大利遭拒收　4人「套救生衣跳海」想游上岸…當場遭追捕

▲地中海難民跳船想要到義大利蘭佩杜薩島。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

歐洲難民問題頻傳，西班牙救援船「Open Arms」本月初在利比亞附近的地中海海域，救出約147位難民，並且將營救船開到義大利，希望可以得到協助，然而一向反對難民的義大利卻拒絕接收，最後法國提出「願意收留40位難民」沒想到卻造成船上等待的人更加鼓譟，衝突頻傳。

綜合外媒報導，該艘西班牙救援船開往義大利蘭佩杜薩島，希望可以得到義大利政府的協助，但過去就反對非法移民的義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini ）卻拒絕讓船靠岸，導致大批難民滯留在海上，直到18日法國才伸出援手，願意接收其中40人。

薩爾維尼最終下令，派船將救援船上40名身體狀況不佳的人接到蘭佩杜薩島，但原本的船隻不得靠岸，剩下的107位難民之中，竟有人選擇穿救生衣跳下船，並且試圖游到島上，救援人員立刻阻止。船上難民因為受不了等待，衝突事件也越來越多。

法國政府18日表示，將願意接收40名符合資格的難民。西班牙政府也表示可以讓救援船在阿爾赫西拉斯港停靠，難民也可上岸，但因航行仍需要六天，所以救援組織仍在評估。