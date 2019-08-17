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商業周刊／熱血社群挽救凋零南方小鎮　我在義大利體驗你的日常

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圖／商業周刊提供

文字／柯曉翔　圖片／Airbnb

穿梭在格羅托萊鄉間小徑的Ape三輪車，是義大利鄉村生活經典標記。

一座保有傳統生活方式的義大利南部山城，面臨人口外移且老化的困境。
居民、志工、旅宿企業與非營利組織，合力翻轉凋零城鎮，讓小鎮重生。

抵達義大利之前，格羅托萊（Grottole）從來不在24歲旅者兼攝影師安・塔哈多（Anne Tachado）的旅遊選項中。關於此地的網路英文資訊甚少，她對地理位置完全沒概念，只知道這個古老山城人口嚴重外流，歷史城區如今只有300位居民，卻有高達600間空屋。塔哈多住進其中1間空屋，布置成自己的家。她不是住沒幾天拍拍屁股就走的觀光客，落腳整整3個月，她是格羅托萊的臨時居民。

這是一場旅遊住宿革命，也是創新的社會實驗。旅遊住宿平台Airbnb與非營利組織驚奇格羅托萊（Wonder Grottole）合力推出「義大利長假計畫（Italian Sabbatical）」，從來自世界各地、28萬報名者中選出5位志工，塔哈多是其中一位，在格羅托萊居住3個月，體驗當地日常並和居民交換技能，也協助重振村莊。

請繼續往下閱讀...

慢食慢活 漫步山城

距離馬泰拉（Matera）車程約半小時，我來到格羅托萊，漫步巷弄石階，居民衣服隨意懸掛在欄杆上。當地居民馬利歐（Mario）說，他們不鎖門，總是大門敞開。畢竟在這個小鎮，人人認識彼此，不會有搶案或竊案發生，有什麼好擔心呢？

我們的到來，成為格羅托萊當地大事。所到之處，受到居民熱烈眼光投注。我打招呼，他們略帶害羞揮手回應。「我大概17年沒見過這麼多外國人。」一位站在路旁的居民說。

居民對於5位來自不同國籍志工的存在，倒很熟悉。61歲、來自美國、已居住1個多月的退役消防員達雷爾・皮斯托（Darrell Pistone）從住家探出頭，親暱逗弄街上小狗。來到此地，是為了尋根。

幾個月前，他才得知過世的祖父約20歲時離開格羅托萊，落腳美國。如同命運牽引，他入選這個計畫，想知道更多家族歷史的蛛絲馬跡。「在紐約，所有的事情都很急促，這兒完全相反，」皮斯托對我說，「義大利有句格言是『慢慢來（Piano, Piano）』，一切不用擔心，我們學著放慢腳步。」

學習分享 在地回饋

關於旅行，慢慢來，先當臨時居民，再像個當地人。「每個人都可以歸屬於任何地方，」Airbnb南歐公共關係經理費德麗卡・卡爾卡泰拉（Federica Calcaterra）說，「這不是去觀光景點走馬看花、在旅遊清單上打勾，而是和當地居民交流學習，也分享你的技能與熱情，回饋在地。」

一如當地居民米雪拉（Michela）為志工上義大利文課，而志工回饋「英文星期一」。想學習英文的居民，每週可以到小酒吧練習會話。來自英國威爾斯的志工雷莫・修巴（Remo Sciubba），甚至召開一對一免費教學，共收了8位學生，獲得的回報是——課後和居民共進晚餐。

穿上遮罩和連身衣，深入居民羅科（Rocco）的養蜂場。加拿大籍志工海倫娜・華倫（Helena Werren）運用1個多月來學到的義大利文，擔任羅科的翻譯和助教，向我們解釋蜜蜂如何扮演不同角色，形塑城市般的蜂巢。中午，在義大利麵好手恩莎（Enza）的廚房裡，學習揉製麵糰，製作貝殼麵與貓耳朵麵。

這些日常體驗在Airbnb平台上架，供一般旅客預訂。然而一開始，當驚奇格羅托萊創辦人安德烈・寶萊迪（Andrea Paoletti）提議居民舉辦行程、吸引外來旅客時，居民並沒有自信：「這是我們每天都在做的事，並不有趣啊。」寶萊迪告訴他們，這是珍貴的資產，「農村不應只與貧窮連結，而是要販售昔日（傳統生活方式），創造新的故事。」

慢食、慢活，本身就是價值。迷你的超級市場，除了進口香蕉和鳳梨，其他蔬果全來自格羅托萊，整座山村都是農夫市集。頂著豔陽，修巴在馬利歐的農園幫忙照料作物，採收櫛瓜、番茄與洋蔥等，用鎮裡出產的橄欖油，回到自己小窩，清炒義大利麵上桌，命名「格羅托萊農園細扁麵」。

尋根之旅 家的歸屬

對於這群臨時居民來說，這裡越來越像個家。「若為旅客，我們總想著下一個目的地，」35歲、來自阿根廷的志工巴勃羅・柯蘭傑洛（Pablo Colangelo）說，「但在這兒我不會說，我回旅館；我會說，我回家。」

格羅托萊變得不太一樣了。居民發現，竟然有28萬人想來自己的家鄉，還有旅客想報名日常體驗。「我們很興奮和驕傲，」鎮長法蘭契斯科・達賈科莫（Francesco De Giacomo）說，「市民們又再次愛上格羅托萊。」

但，有些事情不會變。人們仍然下午4、5點就在廣場聚集，和鄰居聊天；一條10分鐘可以走完的路，一路跟朋友打招呼，須走1個小時。格羅托萊保有人們最真的善意，義大利媽媽端出她最好的手藝，爸爸獻上他殷勤耕作的農園，摘下一朵黃色的小花，放在旅客曼徹斯特姑娘的耳稍。

至於尋根的皮斯托，還真的找到了表姊，家族史研究還在持續。「如果找到祖父的房子，我搞不好會置產，未來留在這裡也很棒。」他說。祖父從格羅托萊往紐約，他循著相反的路線，人生就像一個圓圈。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1657期。

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關鍵字：商業周刊,alive,義大利,格羅托萊,Grottole

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