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協和國小足球隊揚名「英國超級杯」！低溫陰雨下勇奪亞軍

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▲▼台中市協和國小足球隊拿下英國超級杯的亞軍。（圖／協和國小提供）
▲這群足球小將在足球的發源地打敗世界各地勁敵，奪得亞軍的佳績。（圖／協和國小提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台中市協和國小足球隊是國內足球的常勝軍，在7月飛往英國參加國際足球賽，在首戰就以3：2擊敗肯亞隊，最後更在陰雨低溫中奪得亞軍的佳績。

協和國小足球隊在「2018年全國學童盃足球錦標賽」與「 2019年全國少年盃足球錦標賽」摘下全國冠軍後，受到中華民國足球協會推薦，參加「 2019年英國國際超級盃足球錦標賽 (English International Super Cup 2019)」，並獲教育部體育署、外交部及臺中市教育局補助出國參賽經費。17名足球小將在7月23日飛往英國曼徹斯特，與來自世界各地的足球勁旅較勁。

協和國小比賽首戰就以3：2擊敗來自非洲的肯亞Lukenya School，接著又以4：1戰勝英國利物浦的Netherley Woodlane Legion。26日協和國小再以2:0力克南美洲足球勁旅哥倫比亞Fundacion ALSET，緊接著擊倒地主隊Cadishead Sports，最後以分組冠軍成績躍進決賽4強。在決賽中，7月27日出戰英國利物浦Britannia Juniors，仍以2:0獲勝，晉級冠軍賽。在冠亞軍爭霸戰中，協和國小足球隊再度與來自英國利物浦的Netherley Woodlane Legion交手；不料，就在當地驟降至16度的低溫，且陰雨綿綿等不利臺灣選手的氣候條件下，致與冠軍擦身而過，最終獲得亞軍！

協和國小校長賴秀英表示，學校全力支持足球運動，孩子們不分假日全天勤於鍛鍊球技，靠自己的力量在國內足球競賽中，贏得代表台灣出國參賽資格，學校亦盡全力爭取資源為隊員們圓夢而登上世界舞台。這一次，亮眼的國際賽事成績，終讓孩子們以自己的力量為臺灣發光發熱，實為他們感到驕傲！

請繼續往下閱讀...

此番揚名「英國超級杯」國際足球賽事的協和小將們，預定於台灣時間8月3日19時40分返抵國門；屆時，學校球迷和家長們也將前往接機，歡迎這群「台灣之子」載譽歸國。

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