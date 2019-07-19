正妹女足隊「上場前必化妝」　男粉專程搭飛機來「約戰」

▲小沐蘭女足隊員上場前都會畫淡妝以示尊重對手。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

四川的業餘女足球隊「小沐蘭」近日走紅網路，該球隊以隊員的超高的顏值以及球技，讓許多男足隊爭相「約球」，還有外地粉絲不惜專程搭飛機來到成都，只為了和她們踢上1場比賽。在5年前創立這支球隊的劉瑤年僅24歲，她說隊員們為了能「美美的」比賽，上場前都會畫淡妝。

《紅星新聞》報導，劉瑤球齡11年，曾在四川省運動會女足項目上，以未失一球的戰績，打破歷史紀錄奪得冠軍，後來暫時告別了足球，直到19歲來到成都後，在一次偶然機會下與一群男生踢球，自己的球技受到肯定，從此萌生了組建女子足球隊的想法。

▲小沐蘭女足隊。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

她說，經過4年發展，小沐蘭已經有40多名球員，對手都是男足，因為基本功扎實，配合熟練，不少男足隊伍都踢不過她們，找她們約戰的男子球隊也越來越多，每次和男生踢球時，為了尊重對手，劉瑤都要求女隊員們化上淡妝，充分熱身，並由對手支付相關費用。

劉瑤說，球場上難免會遇到一些想在她們面前炫耀的人，甚至會用一些羞辱性的過人動作，對於這種對手，劉瑤和隊友們都會用更加凶狠的拼搶動作還以顏色，但絕大部分對手都保有紳士風度。

她說，有一次前英格蘭球星歐文來成都參加活動，與自己踢了一場友誼賽，並誇她「踢得還可以」。如今，劉瑤在平時踢球之餘，也將發展重心放在了個人事業上，目前，她簽了一家經紀公司，走上了「網紅」道路。