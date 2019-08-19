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818維園大集合破170萬人！　民陣：8/31再遊行「終點→中聯辦」

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記者柯振中、黃彥傑、陳以昇／台北-香港 連線報導

香港民陣18日下午在維多利亞公園舉行「818維園大集合」，集會結束後，民陣召集人岑子杰晚間10點宣布，包含銅鑼灣、天后及維園在內，共有超過170萬人參與，目前已申請31日遊行，預計起點、終點為「中環遮打花園→中聯辦」，希望市民能夠響應「831再遊行」。對此，香港警方則沒有回應。

綜合港媒報導，香港民陣原定18日舉行「止黑暴、制警亂」遊行，但只收到「下午2點在維園集會」的許可，因此改為「818維園大集合」。大集合開始前，民陣估計，這次集會人數至少會有30萬人。

▲香港818維園集會人潮眾多，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝）

維園大集合開始後，許多港民湧入維多利亞公園。由於參與人數實在太多，主辦方以「流水式集會」的方式，讓民眾進入會場後離開，疏導擁擠的人潮。初步統計，截至下午2點，維多利亞公園聚集的民眾已坐滿3個足球場。

一名在現場發放止血紗布、眼罩等物資的盧姓市民指出，自己是社會工作者，發放的物資中，有部分是與朋友集資購買的，希望不要有人受傷，「我們一直以來都是想用和平的方式，去表達我們的訴求，但如果真的發生衝突，希望香港市民可以有多一點物資，能夠保護自己。」

▼許多港民響應818維園集會，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港818維園集會人潮眾多，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

下午3點左右，天空開始飄雨，部分集會民眾也開始遊街示威，港鐵銅鑼灣站、天后站等站被塞爆，導致港鐵官方緊急宣布，列車暫時不停銅鑼灣、天后、炮台山站；下午4點30分左右，遊街示威隊伍走到遮打道，領頭人員向遊行人士呼籲「和平散去」。

隊伍散去後，有消息指出，部分示威者會前往中聯辦抗議；港警開始在中聯辦旁的西環警署聚集，同時調用數十輛警車待命、在中聯辦路口部署警力，對可疑人士進行盤查。晚間8點24分，港警解除中聯辦路口警報。

▼港警在中聯辦旁的西區警署集結，對街上的可疑民眾進行盤查。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼港警在中聯辦旁的西區警署集結，隨後上街對可疑民眾進行盤查。（圖／記者黃彥傑攝）

晚間8點55分，民陣宣布集會結束，呼籲市民往銅鑼灣等地散去。晚間10點左右，民陣召集人岑子杰說明，維園集合的情況類似「616遊行」，在銅鑼灣、天后、維園有超過170萬人參與。

岑子杰提到，目前已申請31日的遊行，預計將從中環遮打花園遊行到中聯辦，希望林鄭月娥能夠正面回應港民訴求。對於這次的集會，港府發言人說明，期間雖然大致和平，但參與者佔用許多主要幹道，導致交通大打結，造成許多市民的困擾。

港府發言人指出，現階段最重要的任務是，盡快重建香港的社會秩序，事情落幕後，政府將與市民進行談話，力求和解，彌補這些日子以來，香港受到的創傷。

▼反送中818維園大集合晚間8點55分落幕，岑子杰號召市民「831再遊行」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中818維園大集合，維多利亞公園,雷射筆,反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

感謝超過 170 萬香港人！ 民陣單單在維園、銅鑼灣、天后一帶數人數的義工，已點算出 170...

民間人權陣線 Civil Human Rights Front 發佈於 2019年8月18日 星期日
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關鍵字：維園大集合,維園集會,維多利亞公園,岑子杰,民陣,反送中遊行

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