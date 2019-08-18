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更新／818維園集會港警中聯辦聚集　數十輛警車待命「上街尋找示威者」

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記者陳以昇、黃彥傑、柯振中／香港-台北 連線報導

香港民陣18日宣布在維多利亞公園發起集會，將以「流水式」引導來疏導人潮；遊行抵達終點後，有消息指出，示威者可能會到中聯辦抗議。隨後，有大批港警晚間7點左右在中聯辦旁的西區警署集結，當地總共有數10輛警車在待命，與早前遊行氣氛完全不同。

▼許多港警在西區警署集結，甚至有許多人在警車內待命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼港警在中聯辦旁的西區警署集結，隨後上街對可疑民眾進行盤查。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大批港警在中聯辦旁的西區警署集結。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼中聯辦,西區警署,維園,流水式集會。（圖／記者黃彥傑攝）

香港民陣發起的「818集會」18日下午在維園舉行，由於維多利亞公園只能容納18萬人，但主辦方預估會有30萬人參與，因此採「流水式」疏導來管控人潮。示威者聚集後，有人開始遊行，約在下午4點30分抵達終點。

由於當地下起大雨，許多示威者前往港鐵巴士站等地避雨。對此，港鐵當時宣布，由於個別站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車，包含不停銅鑼灣站、天后站或炮台山站。此外，九巴、新巴及城巴有多條路線，因交通情況而有改道或取消等特別交通安排。

▼西區警署辦公大樓內有許多警察已穿上裝備。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼中聯辦,西區警署,維園,流水式集會。（圖／記者黃彥傑攝）

遊行結束後，有消息指出，示威者會前往中聯辦進行抗議，不過，依據《ETtoday新聞雲》掌握的消息，雖然有許多港警在中聯辦旁的西區警署集結，甚至出動數10輛警車，氣氛與先前遊行時完全不同，但建築物周圍並沒有任何示威者。

【晚間7點25分】：大批警察上街尋找可疑的黑衣人；有黑衣民眾被警方攔下，包包被翻開搜查。

【晚間7點50分】警方正前往中聯辦路口部署警力，將對可疑人士進行盤查。

【晚間8點24分】警方逐漸縮小盤查範圍，中聯辦路口警報解除。

▼西區警署的警方開始在附近街道尋找可疑的黑衣人。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼中聯辦,西區警署,維園,流水式集會。（圖／記者陳以昇攝）

▼有民眾被警方搜查包包。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼中聯辦,西區警署,維園,流水式集會。（圖／記者陳以昇攝）

▼被警方搜查包包的黑衣民眾。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼港警在中聯辦旁的西區警署集結，隨後上街對可疑民眾進行盤查。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：維園集會,反送中遊行,逃犯條例,反送中

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