818集會現場突降暴雨！「流水式」離開維園　港警罕見傳「手機短訊」

記者陳以昇、黃彥傑、鄭思楠／香港─台北連線報導

香港民陣今（18）日下午於維多莉亞公園舉行集會。人潮2時30分左右已擠滿6個硬地足球場，更倒塞回地鐵站。民陣15點左右隊頭準備「流水式」集會，離開維園。此外，香港警方下午罕見發出了一條手機訊息，呼籲大眾提高警覺、留意自身安全。

據《香港01》報導，不少市民在下午1時後收到「HK Police」發出的訊息，內容為「警方呼籲：今天下午，港島維園有大型公眾活動，請留意各媒體的最新消息，以及警方社交媒體。」反修例示威爆發以來，這是警方首次以同類方式發出呼籲，實屬罕見。

民陣今日集會主題為「止黑暴，制警亂」。維園附近的港鐵天后站從1時許開始出現人潮，約8成皆穿黑色衣服，最靠近現場的A2出口人流更倒塞回站內，許多市民改走B出口，或是從銅鑼灣站、金鐘站步行前往。

▲黃衣女子撐傘坐馬路中舉標。（圖／記者陳以昇攝）

▲香港818維園集會人潮眾多，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

下午3時15分許現場突然下起大雨，遊行隊伍也在帶領下開始走出維園，開始「流水式」集會。隊頭位置15點28分到達告士打道及糖街交街，參加者不時大喊「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，雖然暴雨持續20分鐘，但民眾並未離開，還有黃衣女子撐傘坐馬路中舉標。現場還放著悲慘世界主題曲《Do you hear the people singing》。15點44分左右因現場雨勢開始減弱，部分人士收起雨傘繼續前行。

▼香港818維園集會現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）