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學生夢想麵包小七販售　不為人知的背後故事

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▲▼統一麵包。（圖／業者提供）

▲統一麵包為鼓勵學生走出校園，在2018年第一屆的賽事中除了祭出20萬元總獎金給予前12強隊伍，獲得評審團大獎還有機會於7-ELEVEN上架販賣，因此當時吸引30所學校123組隊伍參與，最終於2019年舉辦的總決賽中由兩組隊伍脫穎而出。

圖、文／統一企業股份有限公司提供

「紫薯QQ就像我的孩子一樣，它被我創造出來，我永遠愛它。」經國管理暨健康學院-謝詠欣、許芳菱同學表示當初抱著對烘焙的熱情與實現自我的初衷，鼓起勇氣參與於2018年起由統一麵包主辦的統一烘焙盃校際烘焙大賽。第一次參賽的她們格外緊張與青澀。為了實現從國中就開始的烘焙夢，沒有上課的時間就幾乎待在烘焙教室練習做出浪漫的紫色麵包。然而過程並不如預期順利，但她們從不放棄並在失敗後又不斷嘗試，終將歷練過程化為喜悅淚水與所有人分享。

自19歲起接觸烘焙的弘光科技大學陳彥銘與莊富凱同學，希望能看到朋友與家人將作品吃在嘴裡露出幸福與開心的神情，創作出「起司白醬燒雞」這款平凡卻不簡單的美味。而這兩款夢想實現麵包，正在你我身旁的小七，散播屬於他們的故事！

▲▼統一麵包。（圖／業者提供）

統一麵包為鼓勵學生走出校園，在2018年第一屆的賽事中除了祭出20萬元總獎金給予前12強隊伍，獲得評審團大獎還有機會於7-ELEVEN上架販賣，因此當時吸引30所學校123組隊伍參與，最終由上述這２組隊伍於2019年舉辦的總決賽中脫穎而出。

為協助學生麵包能在7-ELEVEN上架，從食材挑選、醬料調配、產線技術工法及烤焙過程，統一麵包團隊結合各單位的努力克服困難保留學生創作的初心，過程中學生也多次受邀進入產線參與實際生產留下難忘回憶，知曉原來統一麵包生產過程是如此嚴謹與專業，敬佩每位在生產線用心堅持做出美味的麵包師傅們，另外再了解學生創作背後有著如此感人理念的統一麵包，透過包裝設計將學生的理念加註於產品包裝，最終成功讓「統一麵包 紫薯QQ」與「統一麵包 起司白醬燒雞」上架銷售。

▲▼統一麵包。（圖／業者提供）

(圖：擷取自Youtube影片：統一麵包紫薯QQ篇)

若在你身旁有一群熱血、有夢想的學子或者你就是在校園揮灑青春的學生，這是一場專為大專(研)院校學生創立的舞台，邀請有創作麵包無限大夢想藍圖的你，一同來編織屬於你的故事！第二屆統一烘焙盃熱烈報名中，詳情請搜尋統一烘焙盃校際烘焙大賽官網

▲▼統一麵包。（圖／業者提供）

【本篇與統一麵包合作】

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關鍵字：統一麵包,統一烘焙盃校際烘焙大賽,烘焙

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