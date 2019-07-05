學生麵包前進小七　校園創意全台門市熱賣中！

圖、文／統一麵包提供

統一麵包主辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」第一屆得獎學生麵包「紫薯QQ」、「起司白醬燒雞」充分展現學生創意，巧妙運用了混搭食材將新穎概念一同帶入麵包內，烘焙出兼具傳統並創新的不同風味，外觀跟風味令人驚艷，也為7-ELEVEN貨架點綴出全新氣象。

「紫薯QQ」使用精心挑選紫地瓜餡，打造出視覺上就令人驚艷的紫色麵包，浪漫的紫色菠蘿外皮搭配富有口感的麻糬QQ內餡，創造了絕妙新滋味。

https://youtu.be/sxkpQY6Imoc

（「統一麵包-紫薯QQ」獲獎學生_經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱）

另一款「起司白醬燒雞」則使用特調白醬搭配濃郁起司，再加上雞肉的鹹香與玉米的甘甜，勾勒出鬆軟麵包的豐富食感。

https://youtu.be/8_SgOIhozX4

（「統一麵包-起司白醬燒雞」獲獎學生_弘光科技大學陳彥銘、莊富凱）

為了幫助學生圓夢，統一麵包表示上架小七的過程中碰到許多困難，不論在食材挑選、醬料調配、產線技術工法及烤焙過程都有要克服的地方，歷經2412小時的溝通交流，學生及統一麵包團隊成功完成了「紫薯QQ」、「起司白醬燒雞」兩款麵包量產成功，實現學生的小七上架夢！

統一麵包為了鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，讓更多人品嘗到這個好滋味，於2018年主辦第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽並祭出20萬元總獎金，更規劃創新上架分潤制度，讓得獎作品有機會於7-ELEVEN上架販售，成功激起學生圓夢熱情。第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」將於2019年8月1日起開始接受網路報名，期盼號召更多校園烘焙好手提早準備一起加入，努力實現自己的烘焙夢想，讓自己作品有機會在7-ELEVEN上架販售，成為市場上耀眼的明星商品！