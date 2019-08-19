頭皮也要抗壓性！韓國洗護神器揮別扁塌無力髮　完勝人生的強健髮則

▲工作壓力造成秀髮扁塌稀疏的問題，正困擾著許多外表光鮮亮麗、追求完美的女子。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

每天忙於工作、打扮光鮮亮麗，連生活也安排得相當充實的你，相信今天也一如往常的很努力！然而，你是否正有秀髮煩惱藏於心？像是壓力愈大、頭髮愈稀疏扁塌，或者經常染燙導致秀髮受損乾枯…等困擾！其實頭皮是臉部肌膚的延伸，卻經常被忽略保養的重要性，近期韓國時髦OL正瘋傳的一款頭皮洗護神器「Dr.Groot」，以0%矽靈、7大草本精華修護頭皮、豐盈髮絲，從根本提升頭皮抗壓性，還原動人亮麗的秀髮，成為完勝人生的強健髮則！

▲想擁有輕盈強韌的美麗好髮質，先從選擇適合自己的洗護保養品開始做起。

身為一介愛美女子，面對自己一頭扁塌、受損甚至愈來愈稀疏的頭髮，可能會讓你忍不住懷疑人生！最令人想不通的是，明明都有定期上美髮沙龍整理頭髮，髮況卻愈來愈糟…你可能是犯了「錯誤式努力」的問題，忽略了選擇真正適合自己的洗護保養品的重要性。

▲「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」是韓國OL維持空氣感秀髮的秘密武器，蘊含豐富草本成分且洗感舒適。

如同現代女性多半把日子過得像超人，普遍已有補充綜合維他命、膠原蛋白等營養品增強體力的意識，而在忙碌高壓的生活中，秀髮當然也需要營養補給！每個人的膚質不同，秀髮所需的保養方式肯定也不同，最簡單的做法就是從「選對適合自己的洗髮精」開始，以洗髮的過程直接給予頭皮所需修護元素，透過後天保養讓髮根強韌，整理起來就方便，還能輕鬆打造出最流行的「空氣感髮型」，降低造型品對秀髮的損害。

▲泡沫豐盈，簡單按摩搓洗即可軟化頭皮角質。

來自韓國的洗護神器「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」正是為了深度頭皮養護所設計，按照一般洗髮程序，即可享受7大自然草本成分修護，為髮絲補充足夠的營養。以「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」充滿漢方草本精華的香氣，彷彿為秀髮注入滿滿的正能量，洗頭時不難發現，這款洗髮精起泡容易、泡沫豐盈，洗完頭髮柔滑不乾澀，而且透過簡單的按摩搓洗，即可軟化頭皮角質，清潔更容易！





針對不同的頭皮及秀髮煩惱，「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」推出3種配方因應：

擔心髮絲老化無力，想要一頭豐盈蓬鬆秀髮、好整理的你，最適合使用「細軟扁塌髮」款，含有靈芝成分可提供頭髮生長所需的養分，給予髮根支撐度讓髮型維持更久，強健髮根改善老化髮絲斷裂困擾。

喜歡嘗鮮、熱愛變化髮型轉換心情而經常染燙的你，則推薦「嚴重受損髮」款，含有珍貴的紅蔘成分，能修護受損頭皮、加強頭髮強韌度，自然也就不易斷裂達到修護效果。

容易出油，一到下午就油頭，厭倦頭髮總是像流蘇般黏在頭皮上的你，就適合「控油蓬鬆髮」款，添加薄荷有助調節頭皮油脂分泌、減少頭皮、頭髮油膩異味產生，徹底放鬆的頭皮瞬間化身小清新質感女子！

關於「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」所蘊含的豐沛養護精華，皮膚科醫師黃郁琳進一步指出，高麗紅蔘中含有「人蔘皂苷」，此成分可調節毛髮，同時可以保護頭皮、減少頭皮的受損傷害；何首烏中則含有的「白藜蘆醇」，具有良好的抗老化力，讓頭髮看起來更加烏黑亮麗。其他還有扁柏和魚腥草可以減少異味，透過7大草本成分添加在洗護髮產品中，同時不添加礦物油、矽靈、硫酸鹽界面活性劑等，只要了解自己的頭髮的特性選擇合適的「Dr. Groot養髮秘帖洗髮精」，就能以最自然的方式強健髮根，輕鬆擁有一頭閃閃動人的秀髮。