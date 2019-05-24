韓國香水洗髮精紅翻亞洲不夠！歐盟有機成分認證添加「弱酸性洗髮精」收服全家人

▲繼香水洗髮精橫掃全亞洲之後，連續14年韓國市占率第一名的Elastine再捧超新星「Elastine Organist」。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

台灣夏季潮濕悶熱，頭油、頭癢、敏感問題相當惱人，相信重視秀髮美麗的人肯定都嘗試過精油、有機…各種貴桑桑的洗髮精卻不見得有用，其實關鍵在於有沒有選對符合肌膚pH值的「弱酸洗髮精」。過去曾以香水洗髮精紅翻全亞洲的韓國Elastine再出新招，推出高CP值洗髮精「Elastine Organist」，添加歐盟ECOCERT有機認證成分，弱酸性洗髮溫和寵愛一家大小的頭皮，再度成為韓國小姐姐們的心頭好。

▲八大無添加及歐盟有機認證植粹，大人小孩都能使用。

洗髮困擾 BYE！弱酸洗髮精實測給你看

家中成員的膚質及對洗髮的喜好不同，有人重視去油膩卻發現洗完頭髮超澀、摸起來「不蘇胡」，有人偏好洗完撫摸滑順柔軟的秀髮，又擔心太多化學添加物，也有些人重視天然有機又礙於洗起來沒泡泡、懷疑到底有沒有洗乾淨…又或者常常踩雷買到不好用的洗髮精，導致浴室擺滿瓶瓶罐罐看了超礙眼？其實想洗出柔美強韌的髮質、保養頭皮關鍵在於有沒有選對洗髮精的pH值～頭皮是臉部肌膚的延伸，因此應該要比照洗臉，挑選「弱酸洗髮精」好好的清潔保養。

▲相當愛護一頭飄逸秀髮的女藝人Lala非常重視洗髮精的好壞。

像是一頭氣質長髮的女藝人Lala，就曾在消費性節目中，分享近期最愛用的一款韓國植物萃取弱酸性洗髮精，實驗報告顯示pH值為5.43弱酸性，在大家試用的過程中發現，這款洗髮精不只好沖洗、容易起泡而且泡沫細緻綿密，令人相當驚豔。

▲▼女藝人實測洗髮精pH值，真心不騙是弱酸性。

韓妞最愛Elastine Organist洗髮精不只好洗、還很香

仔細一看，原來這款弱酸洗髮精來頭不小，正是先前賣翻亞洲的韓國香水洗髮精品牌Elastine，該品牌曾在韓國連續14年穩坐市占率第一名，等於韓國家家戶戶必備Elastine洗髮精，近期再度力捧的超新星「Elastine Organist」，這系列為品牌首款擁有ECO CERT歐盟有機認證成分添加的洗髮精，可依髮質挑選3款功效：乾枯粗糙髮質可選「櫻花」配方保濕修護、易出油的頭皮就用「迷迭香＆薄荷」配方深層清潔、而壓力爆棚的人更是不能錯過「茶樹」配方鎮靜釋放緊繃的敏感型頭皮。

▲可針對不同頭皮困擾選擇適合自己的弱酸洗髮精。

可不只是選用天然植物精粹這麼簡單，更要純淨、無添加才能寵愛呵護一家大小，因此，「Elastine Organist」不含矽靈、Paraben、石化介面活性劑、Benzalkonium Chloride、礦物油、動物性原料、三氯沙、螢光劑 FREE等「八大無添加」保證著實用心良苦，只用自然萃取清潔複合物產生綿密豐盈的泡沫實在不簡單，只為守護頭皮享受最純淨溫和的有機植萃清潔力。

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