嘉義男倒臥客廳無呼吸心跳　警消CPR+AED救回

▲▼ 民眾無呼吸心跳倒臥自家客廳，警消到場後施以CPR及AED急救並送醫，順利救回生命。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局17日20時32分接獲通報，友愛路一名47歲男性患者失去意識躺於該住宅1樓客廳，第一大隊德安分隊隊員鄭文慶、凃彥圻及役男廖志憲等3人到場時發現患者OHCA(out-of-hospital cardiac arrest;到院前心肺功能停止)，隨即對該患者進行CPR、使用AED分析心律不建議電擊及BVM正壓給氧，並置入聲門上呼吸道Igel及使用自動心肺復甦機LUCAS等各項急救處置，並緊急送往醫院急救，不到半小時協助患者恢復自發性呼吸。

搶救過程中，家屬代述患者有肝硬化及洗腎病史，患者上車後，救護人員持續急救處置，送往戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院急救，到院後直入急救室，該患者於20時57分順利回復自發性循環。救護人員即時給予患者適當的處置，順利挽救一條寶貴生命。

嘉義市消防局去年OHCA(out-of-hospital cardiac arrest;到院前心肺功能停止)患者送醫共計310件，經急救ROSC(return of spontaneous circulation;恢復自發性循環)達76人，急救成功比率24.52％，當中更有19名患者因及時救援而康復出院。

嘉義市政府消防局呼籲:CPR+AED已是現代人必需具備的急救知識和技能，若民眾均能於119專業救護人員到現場前，即時為心肺功能停止之病患進行CPR及AED急救技術，將有助於到院前搶救成功機會，增加待救民眾到院前的存活率。