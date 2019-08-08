借100元拿500找零卻只還100　他被抓包竟揮菜刀砍臉險釀人命

▲男子借100元不老實被抓包，竟持菜刀砍人。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子與老闆房東陳姓男子飲酒時要借100元，陳男拿500元請他買汽水找開再借，但黃竟只還100元。遭陳男火大大罵的黃男竟惱羞成怒，進屋拿30公分長菜刀朝陳男臉部揮砍，造成8公分長深度撕裂傷，失血過多倒地，所幸送醫無生命危險。台中高分院審結，依殺人未遂罪判他2年8月，全案仍可上訴。

判決書指出，有妨害性自主、強盜等前科的黃姓男子出獄後靠打零工度日，2018年4月27日早上7點許，黃男與老闆的陳姓房東一起飲酒作樂。席間，黃向陳提出借100元請求，陳一口答應，並拿500元給黃並說，錢拿去買汽水，找開後就借你。

豈知，黃男買完汽水回來卻只還陳男100元，陳男火大大罵，惱羞成怒的黃男竟走進屋內，將長30公分的菜刀藏在背後，靠近陳男時舉高揮砍他臉部，造成左臉頰有8公分長、5公分寬的深度傷口。陳男大量失血，跑出屋外後倒地昏迷，黃則打電話給熟識的警員稱「我殺人了！」所幸陳送醫急救後，無生命危險。

黃男在法庭上堅稱沒有殺人意圖，但法官認為，黃男自承菜刀砍臉部可能會造成對方死亡，顯有殺人犯意，但對方最後沒死，因此以殺人未遂論處。一審判他2年10月。黃男不服上訴台中高分院。

法官認為，原審判決妥適，但在自首部分，原審認為黃男事後通知不到人遭發布通緝，不符合自首減刑標準。經查，黃男屢傳拘提不到原因，是事發後遭老闆趕走，居無定所，因此收不到開庭通知書，情有可原，仍符合自首要件，且雙方有達成和解，酌減為2年8月。

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