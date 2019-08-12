快訊／北市男坐3F遮雨棚！警消氣墊鋪到一半…他突縱身躍下

台北市一名曾有多項前科的蔡姓男子，因時常到小吃店用餐，而與老闆娘的小女兒、年僅15歲的少女熟識；在蔡男得知少女喜愛唱歌後，邀約她到KTV歡唱，事後還將其帶往賓館性侵得逞。全案曝光後，台北地檢署依強制性交罪嫌將蔡男起訴，不料全案進入審判階段時，案情卻出現大逆轉，意外發現2人為合意性交，甚至當少女在賓館時，還曾傳「性愛順口溜」給男友，因此最後台北地院，依「對14歲以上未滿16歲女子性交」罪嫌，判處蔡男有期徒刑6月。