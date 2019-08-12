快訊／北市男坐3F遮雨棚！警消氣墊鋪到一半…他突縱身躍下

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大同區敦煌路巷弄內12日下午發生一起墜樓意外，一名年約45歲的男子坐在3樓遮雨棚上，民眾見狀急忙報警求助，惟警消趕赴現場鋪設氣墊時，男子突然一躍而下，當場頭部撕裂傷濺血，所幸意識清醒，救護人員急忙上前包紮止血，並送往醫院急救。目前男子墜樓原因仍待調查釐清。
▲男子墜樓後頭部撕裂傷，送往醫院急救 。（圖／記者黃彥傑攝）
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▲男子墜樓後頭部撕裂傷，送往醫院急救 。（圖／記者黃彥傑攝）
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