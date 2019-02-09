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「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

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▲▼旺福樂團、Tizzy Bac、法蘭黛樂團 。（圖／翻攝自Tizzy Bac、旺福軍方專頁 Won Fu、Frandé, 法蘭黛樂團臉書）

▲旺福樂團、Tizzy Bac、法蘭黛樂團 。（圖／翻攝自Tizzy Bac、旺福軍方專頁 Won Fu、Frandé, 法蘭黛樂團臉書）

生活中心／綜合報導

台灣獨立樂團嶄露頭角，讓許多聲音被大家認識，而不同以往大家認識的男生組團，現在也出現許多女主唱與樂手，用高音頻的聲線帶給樂團不同風貌。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出討論度最高的10大獨立樂團女主唱，一起沉浸在迷幻、電子與清新的音樂世界吧。

第10名「甜約翰樂團」

由五個上班族組成的甜約翰樂團，女主唱身兼鍵盤手的Mandark輕柔乾淨的嗓音，與和男主唱浚瑋相互應和，在浪漫中帶點憂鬱，讓人不斷播放。該團憑藉首張專輯《Dear》入圍第29屆金曲最佳樂團獎，曲風輕快帶有節奏感，編曲別有巧思，溫柔中帶點著酸澀。

第9名「Hello nico」

成立於2013年的「Hello nico」，曲風偏向電子迷幻、搖滾，音樂形象鮮明，成立當年就登上當年的「大團誕生」開唱，2016年入圍金曲獎最佳新人。女主唱詹宇庭用時而慵懶時而大吼的嗓音，讓迷網的靈魂找到出口，在每場表演都讓人驚艷。

第8名「告五人」

2017年正式成團的「告五人」，雙主唱潘雲安、犬青聲線交錯讓他們的歌曲極具渲染力，其中女主唱犬青用堅毅柔暖的聲線唱出歌迷的迷網，同時也給大家安慰。經典歌曲《你要不要吃哈密瓜》與《披星戴月的想你》DEMO版讓該團成為音樂祭的熱門樂團。

第7名「法蘭黛樂團」

已經成立9年的「法蘭黛樂團」，主唱Fran法蘭像個浪漫詩人，不論聲音或性格都帶著誘人的詭魅氣息，立馬必上眼睛跟著慵懶一波。Fran法蘭在電視劇「他們在畢業的前一天爆炸Ⅱ」擔任音樂統籌，游走主流與非主流的歌曲又是一個新體驗。

第6名「小男孩樂團」

由昌哥、俊凱、米非、漢斯四個來自不同領域的人，因為音樂湊在一起組成「小男孩樂團」，主唱Mify曾被許常德大讚歌聲能沉穩能個性，有主流的條件，近期也被魏德聖看中跨足電影界。

第5名「Tizzy Bac」

成立於1999年的「Tizzy Bac」，是許多人剛接觸獨立音樂時必會聽到的一團，女主唱陳惠婷被封為「文青陳祖媽」，在團體時總是給人正向勵志的印象，而在單飛時的創作則是呈現多情的部分。自稱為「牢騷系」的他們成立20年之際，歷經團員的迷網時期與貝斯手哲毓的因病離世，發行情感最豐沛的創作專輯《知人》，當中的歌曲《我所深愛的人們》撫慰著每個深愛這世界的大家。

第4名「Control T」

八年級新銳創作樂團「Control T」，女主唱妮蓁自認多愁善感，喜歡把生活中的小事融入創作，她將細膩的心思唱進歌裡，清澈高亢，真摯動人。

第3名「Vast & Hazy」

是從純粹的民謠曲風到加入電吉他和大量合成器的「Vast & Hazy」，女主唱大咖單純直白的歌聲，將負面情緒轉化成力量植入人心，獨特唱腔用力嘶吼，為故障的人找到出口。

第2名「原子邦妮」

是由櫻桃幫主唱查查與Zayin展翼樂團吉他手Nu羽承兩位音樂人所組成的「原子邦妮」，獨特韻味、奇異多變的曲風，讓他們大受歡迎，並連續入圍28、29兩屆金曲獎最佳演唱組合。清新脫俗的查查自帶靈氣，嗓音細膩但力量十足，呢喃間緩緩撫平所有不安，被樂迷視為迷幻療癒系。

第1名「旺福樂團」

最後是走過20年頭的「旺福樂團」，風格總是童趣與詼諧，是他們始終不變的風格，在輕快的樂曲中傳遞正向積極的能量。女主唱Mami瑪糜招牌短髮搭上圓圓大眼，開口說話自然不做作，唱起歌來清新宜人，像是春日的微風，又像甜甜的空氣。

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