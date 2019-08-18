戰機調頭飛導彈仍向前衝　殲-16大秀「回馬槍」威力

▲中國空軍首度公開西部戰區某航空兵旅殲-16進行高原山地訓練畫面。（圖／翻攝自空軍新聞，下同。）

特約記者陳孟孟／綜合報導

在未來空戰中被解放軍視為殲-20最佳拍檔的殲-16近日進行高原山地訓練，除了展現該機已形成完全作戰能力外，過程中還秀出「回馬槍」威力。陸軍媒指出，殲-16在發射KD-88空地導彈後，隨即調頭返航，此時導彈在飛行員操控下仍持續向前衝成功摧毀目標。

據中國空軍微信公眾號報導，「今年仲夏，在高原某地進行某制導武器訓練，戰機千里奔襲，對某山腳下的目標『敵方地面指揮所』進行超視距打擊。戰機發射導彈後，前艙飛行員立即駕機返航，後艙飛行員繼續操控導彈直刺目標中心，在雪域高原留下一聲絕響，再創新績。」

文章中所提及的某制導武器，指的就是在YJ-83反艦導彈基礎上研製的中程空對地導彈KD-88。資料顯示，該型導彈射程超過200公里，其採用數據鏈加電視（紅外成像末制導），具備「人在回路」控制功能。殲-16可通過機載無線電指令中艙與KD-88交換信息，因此在戰機返航時，仍然可以與導彈保持無線電聯繫，戰機後座操縱手可選擇重要目標或目標薄弱部位進行攻擊。

同時KD-88還裝備類似「戰斧-IV」巡航飛彈的雙向數據鏈，載機通過數據鏈吊艙發送訊號實現飛彈航路規劃及在飛行中途修改攻擊目標的能力，讓多枚飛彈沿不同航路攻擊同一目標，大力提高導彈的戰場靈活性。外界普遍認為，KD-88將會是解放軍未來一段時間防區外打擊的主力。

▼殲-16掛載KD-88訓練彈和數據吊艙。（圖／翻攝自空騎兵雨人微博）

此外，在該次的訓練中也透露了殲-16具備自主在線任務規劃功能。報導指出，「某次突防突擊模擬訓練中，指揮員周振宇隨機選定攻擊目標，正在雲端駕機巡航的前後座艙飛行員迅速展開協同。前艙飛行員孟慶星沈穩操作駕駛桿，降低飛行高度，後艙飛行員王體根據地理信息等要素自主規劃航線。」

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」分析，過去作戰飛機任務規劃需要在地面完成，接著起飛前輸入機載任務計算機，如果目標已經被消滅或者情況出現變化，飛機只能放棄目標返航。如今殲-16就如新世紀美國戰略轟炸機擁有在線任務規劃系統，讓戰機通過衛星/數據鏈收發信息，在飛行中更改任務規劃和為所掛裝的武器重新裝訂目標。

▼中國空軍一支殲-16戰機部隊隸屬東部戰區空軍。陸媒分析，該部隊正是中國空軍航空兵第7旅，主要面對台海方向。（圖／翻攝自央視）