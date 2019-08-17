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「黃捷哭哭」雄中雄女大露營停辦 　白眼女神「初戀萌生地」沒了

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▲▼雄中雄女露營 。（圖／翻攝謝文斌校長臉書）

▲▼雄中雄女大露營將在2020年停辦。（圖／翻攝雄中校長謝文斌臉書，下同）

記者洪正達／高雄報導

舉辦至今逾三十多年的雄中雄女大露營將在2020年喊停，據稱是雄女師生方面考量到目前環境、場地的因素後，經過問卷調查，將近有7成師生想要將原定高二下學期的大露營改為班級畢旅及校外參訪活動，經校務會議批准後，決定將暫停這項流傳三十多年的傳統，雄女校長林香吟接受電訪時特別強調，大露營並非停辦，僅為因應同學想去畢旅的意見，且目前露營場地不太利想，這個傳統只能進行調整，未來仍有機會再辦。

不過另一主辦學校雄中目前仍未交到雄女校方停放大露營的通知，不過先前已有傳聞大露營有可能停辦，但對方正式決議結仍未送達，對此雄中校方也表示，雙方仍有其他交流活動，並不會因露營停辦嘎然而止。

請繼續往下閱讀...

其實兩校合辦的露營活動是屬於「公民訓練課程」中的一環，往年舉辦的澄清湖露營場地被自來水公司收回後，高雄已無可容納兩校學生的場地，遠赴台南走馬瀨又因場地過小，林香吟也說，雄中生若遇到營帳不足，仍會禮讓給雄女生後，便自行到停車場紮營，再者，由於雄女尚未舉辦過畢業旅行，也因此在兩年前便有學生發起問卷調查，沒想到結果呈現五五波，直到今年因舉辦畢旅的呼聲較高，回收的問卷中有超過7成的師生贊成，校方尊重學生意見，便將兩校大露營停辦一次。

▲▼雄中雄女露營 。（圖／翻攝謝文斌校長臉書）

且大露營日期又與二下的畢旅撞期，師生間也有傳出希望能以舉辦畢旅為主，或是參訪大學或其他科學園區等，這樣也有助未來升學規畫，進行問卷調查後，有超過七成師生選擇畢旅，事後校務會議上也予以通過。

不過林香吟也強調，大露營停辦並非以後都不辦，目前處於調整期中，未來將會尋覓更適宜的時間及場地，而且除了大露營外，兩校還有飲料日、畢業舞會或是社團交流等，互動並會減少；以往兩校大型聯合活動的舉辦都曾遭遇過不少難題，最後都能排除萬難迎刃而解，且透過交流互動，都曾促成過不少情侶，據聞時力「白眼女神」黃捷當年就讀雄女時，也透過交流活動認識有好感的雄中生。

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關鍵字：雄中,雄女,大露營

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