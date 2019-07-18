誆印度王子轉世開房聊佛法　假喇嘛「札西德勒」性侵2女逃15年

▲楊男假扮喇嘛性侵女信徒被判刑。（圖為資料照／東森新聞，下同）

記者劉昌松／台北報導

自稱喇嘛的楊姓男子，在2014年間，2度以聊佛法為由，把女信徒拐到飯店房間內，等女信徒鬆懈心防，再關燈強抱，無視被害人哭訴「請你不要這樣子」，「我不喜歡你」，仍強行性侵得逞，楊犯下2案後，潛逃大陸遭通緝，2017年才被公安查到逾期滯留遣返回台，台北地院審理後，依2個強制性交罪，判楊男徒刑5年。

楊男早在2004年6月間，就有性侵女姓友人的紀錄，之後他開始對外自稱是法號「札西德勒」、「拿旺額薩」的喇嘛，11月28日晚上，他邀約才認識1個月的A女，到台北市復興北路的某飯店8樓房間聊天。

楊男利用討論佛法等宗教話題，卸下A女心防後，開始把房間燈光調暗，A女表明要離開了，被楊男強行抱住撫摸，A女不斷推開楊男，並說：「請你不要這樣子」、「你不要這樣子」，楊男仍強行脫下A女褲子，以手指性侵得逞。

12月2日晚間，楊男又用同樣的聊佛法為由，邀約先前工作時認識的B女吃飯敘舊，餐敘結束後，再帶B女到同間飯店的6樓房間，繼續聊到深夜11點多，B女說要回家時，楊男又突然抱住B女，B女大聲呼救「不可以，我不喜歡你」，仍被楊男壓在床上，摀著嘴巴，性侵得逞。

楊男被檢察官諭令交保後，潛逃出境，2017年被大陸公安查驗證件時，發現視為法滯留，因此被遣返回台，楊男隨即因先前性侵女性友人的案子，被判刑3年4月，檢察官再起訴他以假喇嘛身分性侵案，台北地院依2個強制性交罪判他徒刑5年，若案件就此定讞，楊男逃亡15年後，要為性侵惡行面對至少8年4月的牢獄生活。

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