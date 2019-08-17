豪大雨狂炸中南部　高雄、嘉義等6縣市土石流紅色警戒152條

▲水保局發布土石流紅色警戒152條。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許展溢／台北報導

受西南風影響，中央氣象局針對中南部持續發布豪大雨特報。水土保持局今（17日）上午發布土石流紅色警戒152 條，黃色警戒 121 條。水保局呼籲各地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當的安置。

紅色警戒152 條分布在南投縣竹山鎮桶頭里，台南市南化區關山里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉達來村，瑪家鄉瑪家村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里，和雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等，以上共6縣15鄉53村。

▲水土保持局發布土石流紅色警戒152條。（圖／水土保持局提供）

黃色警戒121條分布在南投縣仁愛鄉新生村、互助村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，名間鄉仁和村、萬丹村，鹿谷鄉初鄉村，水里鄉新興村，臺南市東山區高原里、南勢里，楠西區密枝里、照興里，屏東縣三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村，瑪家鄉北葉村、佳義村、涼山村，高雄市甲仙區和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里，雲林縣古坑鄉華山村、桂林村，嘉義縣番路鄉公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、中崙村、瑞豐村，阿里山鄉達邦村、十字村等，6縣16鄉47村。