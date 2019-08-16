「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周恐颱風在旁邊生成

▲西南風影響，21日前都要留意劇烈天氣。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

受西南風影響，嘉義以南5縣市持續發布「大雨特報」。中央氣象局表示，短暫空檔後，雨勢將在深夜至17日（周六）清晨再次擴展，中部山區及嘉義以南最為明顯，恐出現大雨或豪雨，且午後全台都有午後雷陣雨。前預報中心主任吳德榮引述最新各國數值預測圖，表示下周有類似颱風的環流在菲律賓東方海面，颱風形成機率越來越高。

氣象局預報，西南風持續偏強，16日苗栗以南都有雨勢，尤其嘉義以南尤其明顯，嘉義和高雄山區更達到大豪雨等級，短暫空檔後，入夜至17日西南風持續偏強，雨勢擴展，以中部山區及嘉義以南地區最為明顯，平地、山區都要留意大雨或豪雨，北部、東南部清晨也有局部短暫陣雨。

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●「大雨特報」範圍：嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

▲「豪大雨炸彈」深夜至清晨再擴大！17日全台有午後雷陣雨發生機率。（圖／中央氣象局）



17日除了中南部持續降雨外，其餘地區大多為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，北部地區及各地山區午後降雨機率高，有局部大雨發生機率。氣象局即提醒，適逢大潮，低窪地區當雨勢明顯時請慎防積淹水，連日降雨，山區也要留意坍方、落石的發生；溫度方面，南部因雨勢高溫在30度左右，其他地方則在32至35間，大台北地區仍上看36度高溫。

氣象局指出，深夜至17日中南部易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生；南部地區及中部山區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，北部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨；白天起中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，東南部地區及金門有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及其他山區並有局部大雨發生的機率。

另外，台中以北、東南部地區、恆春半島及馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，北部、東半部、南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率。

吳德榮則在16日晚間的《三立準天氣》中預報，17日持續有同樣強度的降雨在中南部發生，受不穩定西南季風持續影響，迎風面中部以南仍有大量降雨，其他地區相對與小很多，但還是有短時強降水，有冰雹、雷擊等劇烈天氣發生。預計周末2天同樣在西南季風裡，非常不穩定，19、20日（下周一、二）西南季風減弱，但台灣依舊在大低壓帶裡，有劇烈天氣發生可能，一直到21日（下周三）天氣才會好轉。

另外，依據最新電腦模擬資料，吳德榮指出，各國數值預報圖顯示，有類似颱風環流在菲律賓東方海面，颱風形成的機率越來越高，但因為是7天後的模擬，用 它來看台灣影響天氣還太早，預計到24日再做預報，誤差較小。

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▼各國數值預報圖顯示，下周恐有颱風在菲律賓東方海面生成。（圖／中央氣象局）

