9合1選戰政治獻金全公開　監察院查閱平台正式上線

▲監察院「政治獻金公開查閱平台」正式上線 。（圖／取自監察院官網）



記者林銘翰／台北報導

立法院去年5月三讀通過《政治獻金法》修正案，規定政治獻金相關資料要提供民眾上網公開查閱，監察院14日將「政治獻金公開查閱平台」正式上線。監察院秘書長傅孟融表示，爾後社會大眾可直接透過該平臺，不需要到監察院申請查閱，即可查詢瞭解各政黨、政治團體或擬參選人政治獻金捐贈收入的來源及支出對象，進行監督與公評，達到陽光法令透明的立法目的。

傅孟融指出，公開查閱平臺於14日上午10時正式啟用，首次提供查詢服務的資料範圍為107年地方公職人員九合一選舉擬參選人申報的政治獻金會計報告書計2241件，包含直轄市市長選舉23件、縣(市)長選舉51件、直轄市議員選舉688件以及縣(市)議員選舉676件等。

此外，至於第9屆台北市立法委員等補選、105年立法委員選舉等擬參選人賸餘政治獻金及107年度政黨、政治團體申報的會計報告書，將陸續於法定期間內公開供各界查詢，社會大眾可透過監察院陽光法令主題網連結，或直接進入平台進行查詢。

傅孟融表示，社會大眾可利用公開查閱平台以輸入關鍵詞或輔以進階查詢方式，檢索出特定政黨、政治團體、擬參選人或是捐贈者、支出對象等各項明細資料，並可將該查詢結果下載列印及產製CSV純文字電子檔，也可利用選舉查詢及專戶查詢方式，單次下載特定選舉各選舉區及專戶的完整電子檔資料，便利各選舉類別相關數據的研究分析。

傅孟融也說，平台另設有訊息看板及熱門排行專區，供社會大眾瞭解目前平臺公開資料最新訊息及各政黨、各類選舉最熱門的查詢及下載情形。