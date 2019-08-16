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長腿妹跨越月台警戒線拍網美照！　雙腳懸掛在外「等人吹哨」網全看傻眼

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▲一名網友直接跨坐於警戒線外。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲一名女子直接跨坐於月台警戒線外拍照。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人熱愛拍照，看見漂亮的景色便想入鏡合影，再傳上社群網站與好友分享。日前有一名女網友在自己的IG上分享照片，從畫面中可以看見她坐在火車月台的警戒線內，雖然拍攝效果似乎還不錯，但其他網友看到後，都認為實在太危險，紛紛直呼，「不要命了嗎？」

一名網友在「爆怨公社」發文寫道，「現在人拍照都一定要玩命嗎？不能遵守一下規矩嗎？違規很好玩嗎？拍照遵守一下，別闖出大禍！」原PO在文內附上一張IG的截圖，圖內一位身材高挑的女子坐在火車月台的警戒線內，雙腳還懸掛在月台外，那位女子還在自己的IG上寫下，「我在看有沒有人會對我吹哨子。」

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▲一名網友直接跨坐於警戒線外。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲「我在看有沒有人會對我吹哨子」一話讓不少人大傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友看見貼文和截圖後紛紛留言回應，「也許會被捲入車底，支離破碎」、「普X瑪一過就沒腳了」、「到時候就不是吹哨子了！是吹西索米」、「一輛特快車不停站就GG了」、「她想當亡美啊」、「這是違法的啊」、「出事就不要要求賠償」、「生命安全最重要」。

許多網友看到照片都認為，坐在月台上拍照實在「不要命」，而且還會造成火車行進的危險、影響他人。對此，經《ETtoday新聞雲》採訪，台灣鐵路管理局表示，當旅客做出危險行為時，大多會以勸導為主，若屢勸不聽且有照片舉證，他們就會交由鐵道局處行政裁罰。

▲《鐵路法》指出不得站立非供公眾通行之處所。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

▲《鐵路法》第57條指出，行人不得站立於非供公眾通行之處所。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

台鐵局還指出，根據《鐵路法》第57條，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，違者則可據第70條開罰，處新台幣1萬元以上5萬元以下的罰鍰。針對照片中的女子跨越警戒線一事，台鐵局人員看到就會先勸導、請她離開，否則將會拍照舉證，讓鐵路警察立案，並交由鐵道局來進行行政裁罰。

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關鍵字：月台,警戒線,鐵路,爆怨公社

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