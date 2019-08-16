弟想衝夜景帥一波！台中媽奔車行「偷買新機車」寵兒　親姊氣炸：他才15歲

▲原PO的15歲弟弟想要機車，載朋友去看夜景。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的很生氣欸！」一名女網友日前發文表示，她媽媽買了一台機車，她千交代、萬交代不要把新車給弟弟騎，媽媽也答應，「結果？今天被我知道新車給我弟騎去了！我弟才15歲！15歲！15歲！」而且媽媽事後還要她去跟弟弟說「不要這樣」，讓原PO氣飆髒話「妳給他糖果再叫我去把糖沒收？X！我不管了啦！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，媽媽買了一台新機車，她知道後，就交代不可以讓弟弟騎新車，媽媽也答應了，結果最後媽媽還是讓15歲的弟弟騎車，「這種年紀就是會覺得有機車很厲害，然後跟一群朋友去看夜景衝三小的，我他X的不管他會不會危險，是他撞到別人怎麼辦？X！」

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原PO表示，發生這件事後，媽媽才要她去跟弟弟說不要騎車，「X小？妳給他糖果再叫我去把糖沒收？X！我不管了啦！」也補充說車主是媽媽，「她偷買不敢讓我知道，她買車聯絡人寫我，結果車行打來確認，我打給我媽，我媽還說『妳怎麼會知道？』X！根本就是預謀的啊！」

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▲原PO媽因為兒子想要機車，就偷偷買給兒子騎。（示意圖／記者季相儒攝）

女網友最後心累直呼隨便了，「要給他騎就給他騎，只是在這裡跟大家說對不起，台中人民請注意自身安全，我真的盡力了。」而這位媽媽似乎是因為兒子想要所以才買機車，因為原PO貼文還附上一張她唸媽媽的訊息截圖。

只見原PO傳LINE訊息狂勸8句，「我就知道妳買車會給弟弟騎，我就跟妳說不要了」、「到時候跟朋友騎車什麼的」、「車禍怎麼辦？」「妳為什麼要給他騎？」「妳自己想一想啦！我每次講妳都不聽」、「就寵他」、「出事的時候不要說我都沒講！」「我真的很生氣欸！」

看到貼文後，其他人也狂嘆母湯，「出事情，父母需要付連帶責任的跑不掉的」、「車禍就知道了，人家根本不必賠妳家可能還要賠」、「寵=害」、「妳是好姐姐！愛弟弟也愛媽媽，沒出事還好，如果出事全家都遭殃」、「未成年騎車被抓到……父母連帶責任的」、「有駕照的都未必安心上路了，還讓小小孩騎，心臟要夠大顆。」

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