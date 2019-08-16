大量馬陸地震前竄出！先知？　特生中心：無科學證據有關聯

▲南投市詹姓民眾在砂雕公園旁的堤防散步時，驚見數以萬計的馬陸出沒。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投詹姓民眾15日在堤防散步時，洽見數以萬計的馬陸在路上亂竄，令人頭皮發麻，他將影片PO上網，引發網友熱烈討論，「有夠起雞皮疙瘩…」、「地震前兆？」，巧合的是，在影片PO出後的幾小時，果真就發生了嘉義規模4.6的地震。對此，特生中心主秘鄭錫奇表示，這算是有點穿鑿附會，目前沒有任何科學根據能證明馬陸與地震有直接相關。

詹姓民眾15日在南投市華陽路砂雕公園旁的堤防散步時，剛好看到成千上萬的馬陸聚集在道路上，一方面覺得噁心，可也覺得新奇，於是拍下影片PO上網與網友分享。

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影片中，可以看到無數的馬陸不停竄動，密集的程度令人頭皮發麻，網友熱烈回應：「我的天！太可怕了」、「密集恐懼症要發作了」，也有民眾若有所思的說，「糟糕，又是這樣的情形，希望不要再發生…」、「該不會是地震前兆？」

然而，巧合的是，在影片PO出過後約3小時，就真的發生了嘉義規模4.6、南投規模3的地震，莫非馬陸的大量出現真的和地震息息相關？

對此，農委會特生中心鄭錫奇說，「這算是有點穿鑿附會，大家繪聲繪影，可是目前這塊來講，並沒有任何科學根據能夠說真的有直接相關（馬陸的出現與發生地震之間的關係）。」

特生中心表示，會大量竄出可能是因為季節轉換、地底壓力或地底水含量改變，由於馬陸對環境改變相當敏感，並能感受到氣壓的變化，近日南投雨量豐沛，導致土壤飽含水份，才大量湧出地面，待土壤中環境變得舒適，又會回到地下，請民眾不必驚慌。