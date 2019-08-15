天雨路滑　南投國姓鄉女社工送餐慘摔邊坡送醫急救　　

▲國姓鄉生活重建協會曹姓女社工，15日上午疑似天雨路滑騎車摔落邊坡，獲救後送往草屯佑民醫院急救。（圖／南投縣消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣15日上午下起一場大雨，國姓鄉生活重建協會曹姓女社工，騎機車送餐至乾溝村產業道路，因天雨路滑，不慎連人帶車摔落4公尺深的邊坡，疑撞到石頭，滿臉鮮血、當場昏厥；清醒之後撥電請協會報案，警消獲報後趕赴現場，惟地勢陡峭吊車、器材車難以進入，救護人員拉繩索深入邊波，將曹女運至產業道路上再行送醫，初步檢視，頭部有開放性撕裂傷，無生命危險。

南投縣生活重建協會為鄉內獨居老人送午餐，協會邱姓理事長表示，由於今天是中元節，原本的送餐員請假在家裡拜拜，因此由剛到協會服務2個月的曹姓女社工代勞。但上午11時騎車前往乾溝村136線支線的產業道路送餐時，疑天雨路滑加上道路陡峭，連人帶車摔落4公尺深的邊坡，頭部撞到石頭、當場昏厥。

▲曹姓女社工墜落過程中疑頭部撞擊石塊，短暫昏迷，醒來後打電話回協會求救。

幸過沒多久，曹女便清醒過來，打電話回協會求救，協會遂向警方通報，警消獲報趕赴現場，到場後發現曹女跌落4公尺深的邊坡，且滿臉鮮血，額頭有約5公分的撕裂傷。而現場地勢陡峭，吊車、器材車無法通行，只能以繩索、長背板支撐，再由救護人員將曹女運至路邊，再送往草屯佑民醫院就醫。

救援過程中，謝姓員警亦多次滑倒，導致警察制服滿是淤泥，但他仍以救人為第一優先，奮不顧身順利完成任務，獲得民眾認同，大讚：「身上的污泥及靦腆的笑容就是最美的風景」。

▲謝姓員警救援過程中因地形陡峭且天雨路滑，多次跌倒，導致制服滿是淤泥。（圖／埔里警分局提供）