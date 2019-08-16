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南投爆發土石流「堆3層樓高」撤離80人　逃生民眾：太可怕了

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▲南投縣名間鄉16日爆發嚴重土石流，大量泥砂土石衝入民宅。（圖／民眾提供）

▲南投縣名間鄉16日爆發嚴重土石流，大量泥砂土石衝入民宅。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

連日豪雨不斷，南投縣名間鄉16日清晨5時許，仁和村山腳巷爆發嚴重土石流，7萬多立方公尺的土石傾洩而下，順著一旁的野溪衝毀橋墩、侵入民宅，3棟三合院遭淹沒、其中1棟完全被壓毀，所幸當時民眾被驚醒，趕緊逃脫，因此無人傷亡。鄉公所緊急撤離村民80人，並安置到社區活動中心，派出機具清理泥砂土石，南投副縣長陳正昇前往勘災，將全力協助災民重整家園。

▲共有3棟三合院遭淹沒，其中1棟完全被壓毀。

▲共有3棟三合院遭淹沒，其中1棟完全被壓毀。

南投近日連連降下強降雨，在16日清晨5時41分地震前後，名間鄉仁和村邊坡堤防爆發土石流，大量土石流夾帶竹木衝往民宅，位於山腳巷30號的民宅首當其衝，淹了近3層樓高，畫面相當驚人；另有3棟三合院遭淹沒，由鄉公所派出機具清理土石中。

由於之前邊坡便有崩塌，居民相當警覺，土石流發生時馬上被驚醒，大喊「土石流來了！」招呼左鄰右舍逃出，因此才無人受傷。

▲土石雜木堆積約十公尺，近3層樓高。

▲土石雜木堆積約10公尺，近3層樓高。

受災最重的樓房屋主陳期賢說，「大樹幹衝進屋時，我就在隔壁房間，如果自已的房子沒撐住，不僅是自己家，恐怕連下方1、20戶人家都會被土石埋沒，真的太可怕了」。

鄉公所表示，土石流爆發後，聯外道路阻斷，目前已委請開口契約廠商到場清理道路，以利後續機具進入資區清運土石；至於先前撤離的80多名居民，部分民眾選擇要去住親友家，另有50多人將暫時安置住在鄉公所的活動中心。

▲聯外橋墩遭土石衝毀。

▲聯外橋墩遭土石衝毀。

陳正昇說，由於豪雨未停，必要時應強制撤離，並請公所進一步清查村民人數，安全第一。 鄰近濁水坑溪旁的民宅，擋住山上滾下來的土石，堆積高度有3樓高，估計土方量達7.2萬立方米，且跨溪橋梁因沖刷而位移，他並表示，除清淤工作應趕快進行， 縣府也將協調農委會水土保持局，辦理災後清理等工作，儘快先恢復交通，方便村民進出。

▲南投副縣長陳正昇前往勘災，允諾全力協助災民重整家園。（圖／南投縣政府提供）

▲南投副縣長陳正昇前往勘災，允諾全力協助災民重整家園。（圖／南投縣政府提供）

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